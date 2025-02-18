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Пассажирский самолет перевернулся при посадке в Канаде: около 20 человек пострадали (видео)

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Самолет перевернулся в Канаде
Фото с места ЧП: x.com/itslinklauren

Сегодня ночью в аэропорту Торонто, крупном городе Канады, произошло ЧП - самолет с 76 пассажирами на борту перевернулся из-за сильного ветра. 18 человек пострадали.

Об инциденте сообщила пресс-служба воздушной гавани в соцсети Х.

По ее информации, самолет авиакомпании Delta Airlines, прилетевший из Миннеаполиса, США, перевернулся на бок из-за сильного ветра. На борту в момент ЧП находилось около 80 человек.

Позже телеканал CTV, ссылаясь на авиакомпанию, уточнил, что в самолете в момент ЧП находилось 76 пассажиров и 4 работника экипажа.

Всего травмы получили 18 человек, включая троих детей. Отмечается, что серьезных повреждений у них нет.

Между тем в соцсетях появились кадры из самолета и аэропорта.

Напомним, что с начала года в США произошло несколько авиапроисшествий, унесших жизни десятков человек.

Так, 1 февраля в Филадельфии самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. В результате ЧП погибли все, кто находился на борту самолета - это 67 человек. Тела всех погибших удалось достать из реки через несколько дней.

7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту, а 11 февраля в аэропорту в штате Аризона столкнулись два самолета. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали.

А 13 февраля военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии. Пилотам удалось спастись - они катапультировались до падения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221545-passazhirskiy-samolet-perevernulsya-pri-posadke-v-kanade-okolo-20-chelovek-postradali-video/