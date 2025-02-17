"Ни капельки": Трамп заявил, что не верит в угрозу НАТО со стороны России

Президент США Дональд Трамп, комментируя высказывания Владимира Зеленского, заявил, что не верит в угрозу НАТО со стороны России, передает NUR.KZ со ссылкой на Forth.news.

В релизе Белого дома, опубликованном на сайте, отмечается, что в разговоре с президентом США журналисты поинтересовались, согласен ли Дональд Трамп с высказыванием Владимира Зеленского, что Россия будет вести войну с НАТО.

"Ни капельки", - отметил американский президент.

Кроме этого, журналисты напомнили ранее озвученные слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Соединенные Штаты потенциально предпримут военные действия против России, если они не придут к соглашению, и поинтересовались у Трампа, согласен ли он с коллегой.

"Я не знаю, сказал ли он это", - сказал Трамп, отметив, что Путин "хочет положить этому конец, и они хотят сделать это быстро".

"Зеленский тоже хочет положить этому конец", - резюмировал Дональд Трамп.

Напомним, 19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

А 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер и Россия в ответ на удары Украины американскими и британскими ракетами выпустила по Днепру новыми ракетами "Орешник".

На заявление Путина отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

Добавим также, что 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

Позже Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. А 14 февраля глава США сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Сегодня стало известно, что представители США, Украины и России прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров.