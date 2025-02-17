Впервые сразу четыре кандидата в канцлеры Германии приняли участие в теледебатах

Впервые в истории Германии в теледебатах перед выборами в бундестаг приняли участие четыре кандидата в канцлеры, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, в Берлине прошли теледебаты четырех кандидатов в канцлеры на досрочных выборах в бундестаг. Дискуссия состоялась в воскресенье, 16 февраля, за неделю до голосования. Ее транслировали телеканалы RTL и n-tv.

Отмечается, что впервые в истории Германии в теледебатах приняли участие сразу четыре кандидата в канцлеры. Дискуссия продлилась два часа и получила название das Quadrell - "дуэль на четверых".

В ней участвовали действующий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Фридрих Мерц (Friedrich Merz) от блока консервативных партий Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Алис Вайдель (Alice Weidel) от ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) и действующий вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) от "Союза-90"/"зеленых".

Теледебаты стали первыми, где Вайдель лично встретилась с основными конкурентами. Она обвинила их во "всех проблемах в этой стране". Шольц заявил о "традиции" Германии, "которую мы извлекли из опыта национал-социализма: не сотрудничать с крайне правыми". Он вновь раскритиковал голосование в бундестаге 29 января, когда АдГ поддержала резолюцию ХДС/ХСС.

Вайдель назвала сравнение АдГ с национал-социалистами "скандальным" и "оскорбительным для миллионов избирателей". Мерц пообещал, что ХДС/ХСС не будет сотрудничать с АдГ, назвав ее "праворадикальной партией, в значительной степени правоэкстремистской".

Хабек, в свою очередь, заявил о "рекомендациях по выборам от сомнительных вице-президентов", намекнув на поддержку АдГ в речи Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Мерц также раскритиковал вице-президента США за призыв отказаться от бойкота АдГ.

В дискуссии политиков поднимался, в том числе, вопрос по ситуации в Украине.

Шольц, Мерц и Хабек заявили, что США и Россия не должны вырабатывать соглашение о мире в Украине без Киева и Европы. Вайдель, наоборот, приветствовала план администрации Дональда Трампа и прямые переговоры с Кремлем: "Именно этого АдГ требует уже почти три года, и за это нам пришлось претерпевать ужасные оскорбления".

Хабек обвинил АдГ в чрезмерной близости к Москве. Вайдель заявила, что у ее партии - "хорошие контакты с Востоком и Западом". Она раскритиковала действующие власти ФРГ за то, что Россия больше не считает Германию нейтральной державой, так как та поставляет оружие Украине. Мерц ответил на это: "Мы не нейтральны. Мы на стороне Украины, мы защищаем политический строй, который у нас есть". Вайдель охарактеризовала грядущие выборы как голосование о "войне и мире".

В сфере экономики Шольц и Хабек выступили за повышение налогов на сверхбогатых. Мерц обвинил их в "ответственности за крупнейший экономический кризис в послевоенной истории Германии". Вайдель же высказалась за полную отмену налога на выбросы парниковых газов и закона о возобновляемой энергии.

Вайдель обвинила Мерца в том, что ему придется нарушить часть предвыборных обещаний после выборов, так как он собирается управлять страной с СДПГ или "зелеными".

"Вы цементируете себя в левой политике", - сказала лидер ультраправых.

Мерц пообещал провести коалиционные переговоры с СДПГ и "зелеными" после выборов и выразил надежду, что они приблизят свои позиции к ХДС/ХСС, например, по вопросам миграции. Кроме того, лидер консерваторов призвал к депортационным рейсам в Афганистан, но Хабек отверг это, напомнив, что там правит радикальная группировка "Талибан".

Как сообщает издание, по данным опроса Forsa большинство зрителей дебатов назвали их победителем Мерца (32%). Шольц получил 25% поддержки, Вайдель и Хабек - по 18%.

Напомним, 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Мы писали, что политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

Ранее Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

В конце декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля следующего года. Сообщалось, что в "такие трудные времена" требуется "наличие правительства, способного действовать", а также "надежного большинства в парламенте".

Мы также писали, что в начале февраля в Берлине десятки тысяч протестовали против совместного голосования Мерца и АдГ.