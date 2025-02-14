Суд обязал администрацию Трампа возобновить помощь другим государствам

Суд в США поручил администрации президента страны Дональда Трампа временно возобновить финансирование для оказания иностранной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, в постановлении суда указано, что администрация Трампа должна временно разрешить выплату иностранной помощи. Отмечается, что постановление было вынесено в ответ на иск, поданный некоммерческими организациями, работающими над международными проектами по оказанию помощи.

Они просили судью заблокировать указ Дональда Трампа, подписанный в прошлом месяце, который полностью приостанавливал оказание США иностранной помощи.

"Вместо того чтобы вынести решение против всего указа, окружной судья Амир Али вынес более узкое решение, заявив, что администрация на данный момент не может приостановить или отменить иностранную помощь, которая оказывалась до вступления Трампа в должность.

Однако Али заявил, что "суд не считает целесообразным или необходимым налагать запрет на президента или сам указ", - сказано в публикации.

Судья в своем постановлении заявил, что администрация еще "не представила вразумительных доказательств подробного и достоверного ущерба многочисленным американским предприятиям".

В Белом доме пока не отреагировали на постановление.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Помимо этого, пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Мы писали, что соцсеть Илона Маска заблокировала страницу USAID, также перестал функционировать их сайт. Организацию раскритиковал Дональд Трамп, назвал руководителей "помешанными радикалами". А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

После этого Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск.