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Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки"

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Флаги стран "Большой семерки"
Флаги стран "Большой семерки". Фото: Bet_Noire/Getty Images

Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - заявил Трамп в Белом доме.

Он отметил, что у России должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о РФ.

"Думаю, Путин хотел бы вернуться", - добавил Трамп.

Как уточняет РБК, "Большая восьмерка" ("Группа восьми", G8) ― это международный форум ведущих мировых держав, существовавший в 1997–2014 годах. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

Ежегодно представители стран-участниц, в том числе лидеры государств и руководители министерств, встречались на саммитах, где обсуждали вопросы глобальной экономики и политики и искали пути решения общих проблем.

Главными темами были международная безопасность, энергетика, изменение климата, борьба с бедностью. Решения, которые принимались на саммитах, носили характер рекомендаций и не были обязательны для исполнения странами-участницами.

Россию пригласили участвовать в заседаниях организации в 1997 году, а в 2014 году из-за присоединения Крыма отстранили от участия в "Большой восьмерке". Организация продолжила функционировать в формате "Большой семерки".

Напомним, последний саммит "Большой семерки" прошел минувшим летом в Италии. Сообщалось, что во время саммита участники G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. К слову, в саммите принял участие глава Украины Владимир Зеленский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220707-tramp-nazval-oshibkoy-isklyuchenie-rossii-iz-bolshoy-vosmerki/