Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки"

Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - заявил Трамп в Белом доме.

Он отметил, что у России должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о РФ.

"Думаю, Путин хотел бы вернуться", - добавил Трамп.

Как уточняет РБК, "Большая восьмерка" ("Группа восьми", G8) ― это международный форум ведущих мировых держав, существовавший в 1997–2014 годах. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония.

Ежегодно представители стран-участниц, в том числе лидеры государств и руководители министерств, встречались на саммитах, где обсуждали вопросы глобальной экономики и политики и искали пути решения общих проблем.

Главными темами были международная безопасность, энергетика, изменение климата, борьба с бедностью. Решения, которые принимались на саммитах, носили характер рекомендаций и не были обязательны для исполнения странами-участницами.

Россию пригласили участвовать в заседаниях организации в 1997 году, а в 2014 году из-за присоединения Крыма отстранили от участия в "Большой восьмерке". Организация продолжила функционировать в формате "Большой семерки".

Напомним, последний саммит "Большой семерки" прошел минувшим летом в Италии. Сообщалось, что во время саммита участники G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. К слову, в саммите принял участие глава Украины Владимир Зеленский.