Кыргызстан вслед за Казахстаном отменил декларацию для рядовых граждан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки, касающиеся обязательной сдачи всеобщей декларации, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg. Ранее похожие поправки утвердили в Казахстане.

Президент КР подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения", принятый Жогорку Кенешем (однопалатный парламент Кыргызстана) 26 декабря 2024 года.

Как сообщает издание, документ разработан в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой составляющей экономики.

Он предусматривает внесение изменений в ряд кодексов и других законов.

Среди них – отмена единой налоговой декларации для некоторых категорий физических лиц, не являющихся ИП; освобождение от подоходного налога специальных товаров и деталей, приобретенных из-за границы (в целях поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья); увеличение штрафов за оборот подакцизной продукции без или с поддельными акцизными марками и/или средствами идентификации, а также многое другое.

Закон официально опубликован и начал действовать с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений.

До 2025 года некоторые казахстанцы регулярно сдавали декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) по форме 240. Ее нужно было подавать гражданам, которые получали доход из-за границы, имели банковские счета в других странах или же просто получили имущественный доход, например, от прироста стоимости проданного жилья.

Начиная с этого года большую часть населения освободили от участия в четвертом этапе всеобщего декларирования. Однако, как мы писали ранее, это не отменяет того факта, что некоторым гражданам в этом году все равно придется подавать две налоговые отчетности.

Здесь можно узнать, почему некоторым физлицам в Казахстане все же придется сдавать декларацию о доходах.

А о том, как понять, какую декларацию сдавать, можно узнать здесь.