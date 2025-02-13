"Возможность завершить эту ужасную войну": Трамп высказался о переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп снова высказался о переговорах с Россией и Украиной и заявил о хорошей возможности завершить войну, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social снова высказался о переговорах, которые он накануне провел с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Вчера состоялись отличные переговоры с Россией и Украиной. Хорошая возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну", - написал Трамп.

Напомним, накануне Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень продуктивным.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

А сегодня Трамп заявил, что его первая за много лет встреча с главой РФ Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев сегодня высказался о ситуации в Украине и переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина.