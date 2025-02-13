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Илон Маск: США следует перестать вмешиваться в дела других стран

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Илон Маск
Илон Маск. Кадр из видео: youtube/@WorldGovSummit

Илон Маск, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил, что США нужно перестать вмешиваться в дела других стран и заниматься своими делами, передает NUR.KZ

Миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск, выступая на форуме, высказал мнение, что Соединенным Штатам следует наконец воздержаться от вмешательства в дела других государств и сосредоточиться на своих внутренних проблемах.

"Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах...

Думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду", - заявил Маск, подключившись к работе саммита в формате онлайн.

Илон Маск подчеркнул, что новой администрации США стало менее интересно вмешиваться в дела других стран.

Глава DOGE также отметил, что стране сейчас необходимо заняться сокращением государственных расходов для обеспечения долгосрочного экономического роста. По его мнению, этого, в том числе, удастся добиться, сократив дефицит бюджета страны с 2 трлн до 1 трлн долларов путем отказа от неэффективных расходов.

Говоря о неэффективных расходах, Маск отметил траты на различные государственные учреждения, которые не должны существовать и якобы тратить средства американских налогоплательщиков. Здесь он вновь раскритиковал финансирование программ Агентства США по международному развитию (USAID).

21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

До этого пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

После этого соцсеть Илона Маска заблокировала страницу USAID, также перестал функционировать их сайт. Организацию раскритиковал Дональд Трамп, назвал руководителей "помешанными радикалами". А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". Кроме того, Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220570-ilon-mask-ssha-sleduet-ne-vmeshivatsya-v-dela-drugih-stran/