"Разрешили выплеснуть эмоции". Как Россия и Азербайджан воюют через пропагандистов и к чему это может привести

После катастрофы азербайджанского самолета, который предположительно был подбит российской ПВО, отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились. Президент Ильхам Алиев сделал в отношении Москвы несколько жестких заявлений, Баку решил закрыть российское культурное представительство "Русский Дом". В ответ российские пропагандисты начали призывать изгонять из страны азербайджанцев.

Катастрофа самолета AZAL — как развивались события

Когда в конце прошлого лета украинские войска вошли в Курскую область России, Владимир Путин их наступление не комментировал, а внезапно уехал в Баку.

Там его встретил президент Алиев. Судя по опубликованным фотографиям, они посидели в семейном кругу на президентской даче у моря. И это было похоже на теплую встречу старых друзей.

Владимир Путин в гостях у Ильхама Алиева. Фото: Vyacheslav Prokofyev/Getty Images

Но в декабре произошла катастрофа самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный и разбился при аварийной посадке в казахстанском Актау. Погибли 38 человек, выжили 29, которые находились в хвостовой части лайнера.

Эксперты посчитали, что над Грозным у самолета отказали системы спутниковой навигации (вероятно, из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы), а затем его повредила российская зенитная ракета. Это произошло в момент, когда российские зенитчики отбивали атаку украинских дронов.

Сразу после катастрофы российские СМИ начали распространять ложные версии, согласно которым причиной катастрофы стал взрыв на борту кислородного баллона или столкновение самолета со стаей птиц.

В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в катастрофе представителей России, потребовал извинений, признания вины и, главное, объективного расследования.

Путин дважды звонил Алиеву и принес ему извинения; в своем выступлении российский лидер упомянул работу ПВО, но прямо не признал, что именно она стала причиной падения лайнера.

Затем Азербайджан стал постепенно приостанавливать полеты в разные города России "в целях безопасности", отмечая, что силы ПВО периодически отбивают там налеты дронов.

Тем временем азербайджанская пресса продолжала требовать честного международного расследования.

Гнев в Азербайджане усилили статьи в российских СМИ, основанные на расшифровке переговоров пилотов с авиадиспетчерами (предположительно, журналистам их передали источники в правительстве Казахстана).

В публикациях отмечалось, что пилоты самолета AZAL сами говорили о птицах и приняли решение лететь в Актау. В Азербайджане такие акценты сочли оскорблением памяти погибших пилотов и попыткой России переложить вину на людей, спасших почти половину пассажиров.

В начале февраля власти Азербайджана объявили о закрытии "Русского дома" — проекта Россотрудничества, российского федерального агентства, которое занимается продвижением русской культуры за рубежом.

Война заявлений в СМИ

Решению о закрытии "Русского дома" предшествовали публикации в подконтрольных властям Азербайджана СМИ, которые назвали Россотрудничество "шпионами".

Из-за этого посол Азербайджана в России был вызван в МИД, а на следующий день Баку предпринял аналогичный шаг и вызвал российского посла в знак протеста против"сообщений дезинформационного характера".

Азербайджанские СМИ резко критиковали Россию и по другим поводам.

Государственный телеканал AZTV вспомнил старые обиды и обвинил Россию в расстрелах митингующих в Баку в 1990 году и в Ходжалинской резне в 1992 году в Карабахе. Он также назвал размещение российских миротворцев в Карабахе в 2020–2024 годах "предательской миссией".

Самого Путина канал обвинил в попытках "остановить" Баку во время второй Карабахской войны 2020 года.

Столь же жестко высказываются и российские пропагандисты, но уже об Азербайджане.

Политический обозреватель телеканала "Царьград" и бывший министр госбезопасности самопровозглашенной ДНР Андрей Пинчук написал об "экстремальном хамстве Алиева".

"Надо "правильно дружить" с такими "друзьями" и не давать садиться на шею. Закрываете Россотрудничество? Ну так закрывайте рынок "Садовод" [рынок в Москве, где работают азербайджанцы]", — было сказано в колонке Пинчука.

Автор также предложил пересмотреть "финансовые потоки в Азербайджан от всевозможных "Крокус-Сити" и прочих подобных объектов", поскольку, по его словам, "азербайджанские олигархи пустили корни" в российском обществе.

Блогер-ультранационалист Владислав Поздняков и вовсе призвал "ликвидировать алиевскую диаспору в России": отбирать бизнес, посылать азербайджанцев на войну в Украину или лишать гражданства, выгнать из страны трудовых мигрантов и установить с Азербайджаном визовый режим. "Пора отвечать с позиции державности, а не терпилы!" — пишет он.

Отношения между Азербайджаном и Россией не раз обострялись и в прошлом. Российские националисты уже угрожали выгнать азербайджанских трудовых мигрантов, а Россельхознадзор боролся с азербайджанскими помидорами.

В Баку же возмущались раздачей георгиевских лент, выгоняли из страны главу местного отделения пропагандистского СМИ "Спутник", а также закрывали доступ к российским СМИ.

Как связаны Азербайджан и Россия

В России, согласно последней переписи 2021 года, живет 475 тысяч азербайджанцев.

По данным азербайджанского Госкомстата, в прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном составил около 4,8 млрд долларов. Москва для Баку — третий по размерам торговый партнер после Турции и Италии (туда Азербайджан поставляет нефть).

Среди богатейших людей России немало выходцев из Азербайджана, по данным Forbes за прошлый год, первое место в списке миллиардеров занимает азербайджанец, бывший глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

Азербайджанский экономист, учредитель Центра республиканских исследований Натик Джафарли считает, что на самом деле не только Азербайджан зависит от России, но и наоборот.

Он напоминает, что транспортный коридор Север-Юг, который проходит из России в Иран через Азербайджан, обеспечивает для России транзит в южные страны.

"Без Азербайджана коридор в Иран невозможен, и Россия готова вкладывать в проект сотни миллионов, — считает Джафарли. — Азербайджан — это главный путь по автомобильной и железной дороге, и это даже визуально видно по тому, сколько грузовых машин с иранскими номерами на дорогах. Именно Россия сегодня зависит от новых дорог и коридоров".

Что касается угроз российских пропагандистов о депортациях, экономист считает это невыгодным для Москвы. "Надо учитывать, что у России после начала войны с Украиной огромная нехватка рабочих рук, а не рабочих мест. Я думаю что экономика России от этого очень сильно пострадает", — предполагает он.

Он не исключает депортаций, поскольку "ужесточение миграционного контроля — это сегодня мировой тренд", и подобное решение может быть не столько экономическим, сколько политическим.

Но с другой стороны, по словам Джафарли, сила Азербайджана также заключается в его нынешней близости к Турции. "В последние несколько лет Азербайджан и Турцию отдельно уже не рассматривают, и экономические связи у России с Турцией огромны. Россия зависит от Турции и в туризме, и в сельском хозяйстве, и через ее интересы России трудно перешагнуть".

Есть ли угроза русскому языку в Азербайджане?

Но экономика — далеко не все, что связывает Азербайджан с Россией.

Судьба самого Ильхама Алиева тесно связана с Москвой: он закончил престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а его отец Гейдар был одним из первых лиц в СССР.

Ильхам Алиев работал преподавателем в том же МГИМО, а его жена (ныне вице-президент) Мехрибан познакомилась с будущим президентом, когда была студенткой в Московском мединституте имени Сеченова.

Дочь Алиевых Лейла вышла замуж за Эмина Агаларова, сына российского бизнесмена, одного из богатейших россиян Араса Агаларова, занимающего 100-ю строчку в российском списке Forbes (пара развелась в 2015 году).

В той же Москве, на Рублевке расследователи из OCCRP нашли у Алиевых два дома.

При том, что подавляющее большинство жителей страны считают родным азербайджанский язык, русский — родной для многих его чиновников.

Но вопрос о закрытии русских школ в Азербайджане уже десятки лет поднимают общественные деятели, провластные и оппозиционные политики.

После истории с катастрофой самолета эти разговоры стали звучать еще чаще. Популярный телеведущий Кямран Хасанли и некоторые общественные деятели требуют прекратить обучение на русском в государственных учебных заведениях.

В Баку живут десятки тысяч этнических русских и русскоязычных азербайджанцев. Почти в каждой школе столицы есть отделение русского языка. Также работают университеты, где есть обучение на русском, а также филиал российского МГУ.

"Вопрос закрытия занятий на других языках (русском) в государственных общеобразовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджанской Республики, в настоящее время не стоит на повестке дня", — ответили Би-би-си в пресс-службе Министерства образования.

Один из экспертов в области образования сказал Би-би-си, что прекратить обучение на русском языке в Азербайджане будет очень трудно с чисто практической точки зрения.

"У нас целая армия русскоязычных педагогов, людей, пишущих учебники, научных работников, членов аттестационных комиссий для учителей — все это нельзя уничтожить без последствий", — считает специалист, попросивший об анонимности.

Эксперт также говорит о большом спросе на образование на русском языке: даже семьи, в которых никто не говорит по-русски, часто предпочитают русские классы в надежде, что их двуязычные дети найдут затем хорошую работу.

"Культурная провинция России"

В нулевые и десятые годы в среде русскоязычных бакинцев часто хвалили участие азербайджанцев в российских телепередачах: в "Что? Где? Когда?" они могли показать, что они умные, а в КВН — что смешные.

Там также говорили, насколько важно, что тот или иной писатель, пусть и не слишком хороший, издается в Москве.

"Казалось, что мы все время должны что-то доказывать россиянам, но почему и зачем?" — сказал нам один из азербайджанских писателей на условиях анонимности. Он не хочет раскрывать свое имя, поскольку сам придерживался подобной позиции до полномасштабного вторжения России в Украину — и за это ему неловко.

"В области культуры мы продолжали оставаться провинцией России и виноваты в этом сами", — считает Аждар Улдуз, драматург и театральный режиссер.

"Наши музыканты получали образование в российских вузах — лучшие оставались там, у кого не получилось, уезжали в Турцию, а остатки приезжали сюда. И в области театра мы оставались и кадровой провинцией России, и, возможно, не было запроса со стороны общества".

Улдуз поддерживает решение о закрытии "Русского дома" и призывает не считать его проявлением гонений на русскую культуру.

"На самом деле русская культура в Азербайджане существовала не благодаря, а вопреки имперской политике России, — говорит он. — К современной русской культуре молодежь индифферентна, но зайдя в любой книжный магазин, ты обнаружишь переводы на азербайджанский Толстого, Чехова, Достоевского".

"Россия теряет регион"

По словам азербайджанского политолога, научного сотрудника Академии наук Азербайджана Ризвана Гусейнова, нынешний кризис в отношениях между Баку и Москвой — еще один признак того, что "Россия теряет регион" Южного Кавказа.

Он напоминает, что недовольство политикой России недавно также выразила Армения: она была обижена тем, что Москва не вмешалась в 44-дневную вторую Карабахскую войну. "Тогда наступило ухудшение в армяно-российских отношениях, что приводит снова к ее выдавливанию из региона", — говорит Гусейнов.

"То, что Россия, зависящая от Азербайджана в логистических проектах, не хочет признать то, что сбила азербайджанский лайнер, это оборачивается еще большей потерей ее влияния на Южном Кавказе", — считает политолог.

"И я не думаю, что у России есть возможность силового влияния на Азербайджан, ведь согласно "Шушинской декларации", любое военное нападение на Азербайджан — это нападение на Турцию", — отмечает Гусейнов.

"Все это с самого начала походит на большой медиа-феномен, — говорит о перепалке между пропагандистскими СМИ Азербайджана и России журналист Кирилл Кривошеев, эксперт по постсоветскому пространству. — Трагедия настоящая, Москва неправа, но тут наложились обстоятельства, в которых медиа-среда взяла в заложники людей и сама стала докручивать этот сюжет".

Как замечает эксперт, Россия и Азербайджан похожи в организации медиа-среды, где есть сдержанные чиновники и есть "грибница из подконтрольных изданий". "Им дали разрешение выплеснуть эмоции, но это подогревает конфликт", — говорит он.

Роль в этом конфликте играет "мачистский" образ лидеров стран, но все могло бы закончится признанием ответственности: "Я думаю что после публикации [предварительного] отчета [о причинах катастрофы самолета AZAL — Ред.] Москва могла бы пойти на уступку и корона бы с головы не упала".