Экс-демократ и "марионетка Трампа": в США выбрали нового главу Нацразведки

Сенат США утвердил Тулси Габбард в должности директора Национальной разведки США. Ее кандидатуру поддержали 52 сенатора, против проголосовали 48, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Процесс утверждения Габбард сопровождался ожесточенными спорами, отмечает издание. На слушаниях ей задавали вопросы о поддержке Эдварда Сноудена, а также о симпатиях к Башару Асаду и Владимиру Путину. Почти все республиканцы в итоге поддержали ее кандидатуру, за исключением сенатора Митча Макконнелла.

Демократы единогласно выступили против. Лидер меньшинства Чак Шумер заявил, что Габбард не обладает необходимой квалификацией, и выразил обеспокоенность ее «мягкостью» в отношении России. По его словам, республиканцы поддержали ее под давлением сторонников Трампа.

Свою политическую карьеру Габбард начала в 2002 году, став самой молодой женщиной, избранной в законодательное собрание штата Гавайи в возрасте 21 года. Габбард — ветеран войны в Ираке, она служила в медицинском подразделении с 2004 по 2005 год. Впоследствии она стала майором Национальной гвардии Гавайских островов, а затем получила звание подполковника в резерве армии США. Габбард была членом палаты представителей конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев с 2013 по 2021 год. В 2019 году она заявила о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, но позже поддержала Джо Байдена.

В октябре 2022 года Габбард покинула Демократическую партию, на президентских выборах в США в 2024 году она поддержала Дональда Трампа, а в октябре 2024 года вступила в Республиканскую партию. В ноябре 2024 года Дональд Трамп выдвинул Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США.

Габбард ранее отвергла обвинения в том, что действует в интересах иностранных лидеров. Она отметила, что ее называют «марионеткой» Дональда Трампа, Владимира Путина, Башара Асада и премьер-министра Индии Нарендры Моди, назвав такие обвинения абсурдными.

«Ту же тактику использовали против Трампа, но это не принесло результата», — подчеркнула Габбард в ходе слушаний по утверждению ее кандидатуры.

Она также обвинила ФБР и разведывательные службы в попытках подорвать президентство Трампа, намеренно представляя его «марионеткой» российского лидера.