СМИ: США вернут россиянина Александра Винника на родину в рамках обмена

Сразу несколько американских СМИ получили сведения о том, что США вернут россиянина Александра Винника на родину в рамках обмена на уже отпущенного Марка Фогеля.

По информации газеты The New York Post, США готовятся вернуть киберпреступника Александра Винника в российскую тюрьму в рамках обмена на американца Марка Фогеля. Данную информацию изданию подтвердил источник. Также отмечается, что свое согласие дал президент США Дональд Трамп.

Между тем, по данным ABC News, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался назвать имя Винника, но признал, что в обмен на Фогеля, который содержался в России с момента ареста в 2021 году, был освобожден гражданин России.

"Этот гражданин Российской Федерации также будет возвращен в Россию в ближайшие дни", - заявил Песков в среду.

По данным издания, Александр Винник - владелец и оператор одной из крупнейших в мире валютных бирж. По данным обвинения, Винник предположительно сыграл важную роль в содействии переводу миллиардов долларов для преступников по всему миру, поддерживая наркоторговцев, атаки с использованием вирусов-вымогателей и коррупцию государственных чиновников.

"В прошлом году Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e. Министерство юстиции заявило, что под управлением Винника BTC-e способствовала проведению транзакций по всему миру на сумму более 9 млрд долларов, что стало одним из основных способов отмывания и перемещения преступных доходов киберпреступниками.

По данным Министерства юстиции, BTC-e была замешана в многочисленных широкомасштабных преступлениях, в которых утверждается, что сам Винник несет ответственность за убытки на сумму более 120 млн долларов", - пишет издание.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы забрать бывшего дипломата и учителя Марка Фогеля, освобожденного российскими властями.

Отмечалось, что бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, который работал преподавателем в англо-американской школе в Москве, был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Сообщалось, что в багаже у него обнаружили марихуану и гашишное масло.

Летом 2022 года Фогеля приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Все обвинения он отвергал.