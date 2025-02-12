Поезд с 300 пассажирами на борту столкнулся с грузовиком в Германии (фото, видео)

Во вторник, 11 февраля, скоростной поезд с 300 пассажирами на борту столкнулся с грузовиком в Германии. Один человек погиб, около 16 получили ранения.

Как пишет BILD, авария произошла на железнодорожном участке Гамбург-Харбург – Машен в гамбургском районе Реннебург.

Скоростной поезд ICE компании Deutsche Bahn, несмотря на экстренное торможение, на огромной скорости врезался в грузовик.

По данным издания, в момент приближения поезда задняя часть грузовика, предположительно, находилась на рельсах.

Отмечается, что после столкновения металлические детали, перевозимые в прицепе грузовика, разбросало вдоль железнодорожного полотна. Полиция организовала эвакуацию пассажиров, вызвав автобусы для их транспортировки с места аварии.

По данным издания DW, в результате аварии погиб один человек, еще три получили серьезные ранения и 13 – легкие. Всего же на момент столкновения в поезде находилось около 300 человек.

В федеральной полиции сообщили, что водитель грузовика в результате аварии не пострадал.

Причины происшествия устанавливаются.

По данным железнодорожных служб, участок между Гамбургом и Буххольцем перекрыт. Некоторые поезда дальнего следования пришлось перенаправить. Не исключена также отмена отдельных рейсов.

Напомним, в ноябре в Акмолинской области три человека погибли при столкновении легкового авто с поездом. Трагедия произошла в Степногорске на нерегулируемом железнодорожном переезде.