Поезд с 300 пассажирами на борту столкнулся с грузовиком в Германии (фото, видео)
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Во вторник, 11 февраля, скоростной поезд с 300 пассажирами на борту столкнулся с грузовиком в Германии. Один человек погиб, около 16 получили ранения.
Как пишет BILD, авария произошла на железнодорожном участке Гамбург-Харбург – Машен в гамбургском районе Реннебург.
Скоростной поезд ICE компании Deutsche Bahn, несмотря на экстренное торможение, на огромной скорости врезался в грузовик.
По данным издания, в момент приближения поезда задняя часть грузовика, предположительно, находилась на рельсах.
Отмечается, что после столкновения металлические детали, перевозимые в прицепе грузовика, разбросало вдоль железнодорожного полотна. Полиция организовала эвакуацию пассажиров, вызвав автобусы для их транспортировки с места аварии.
По данным издания DW, в результате аварии погиб один человек, еще три получили серьезные ранения и 13 – легкие. Всего же на момент столкновения в поезде находилось около 300 человек.
В федеральной полиции сообщили, что водитель грузовика в результате аварии не пострадал.
Причины происшествия устанавливаются.
По данным железнодорожных служб, участок между Гамбургом и Буххольцем перекрыт. Некоторые поезда дальнего следования пришлось перенаправить. Не исключена также отмена отдельных рейсов.
Напомним, в ноябре в Акмолинской области три человека погибли при столкновении легкового авто с поездом. Трагедия произошла в Степногорске на нерегулируемом железнодорожном переезде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220000-poezd-s-300-passazhirami-na-bortu-stolknulsya-s-gruzovikom-v-germanii/