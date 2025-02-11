Саммит по искусственному интеллекту в Париже: США и Великобритания отказались подписывать декларацию о регулировании ИИ

США и Великобритания отказались подписывать международную декларацию по искусственному интеллекту (ИИ) во время саммита в Париже. На саммите вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс раскритиковал подход к регулированию, которые предлагают президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры. На Даунинг-стрит заявили, что Великобритания "будет подписывать только те инициативы, которые отвечают национальным интересам" страны.

Крупнейший европейский саммит по проблемам искусственного интеллекта открылся в понедельник. На нем обсуждали влияние ИИ на общество и окружающую среду, а также меры, которые должны принять государства, чтобы воспользоваться преимуществом технологии и предотвратить риски.

Соглашение поддержали 60 стран, включая Францию, Китай, Австралию, Японию и Индию. Из документа следует, что подход к развитию технологии искусственного интеллекта должен быть "открытым", "инклюзивным" и "этичным". В нем также отмечается, что на саммите впервые обсуждалось потребление энергии ИИ, которое, как предупреждают эксперты, в ближайшие годы может вырасти до уровня малых стран.

Среди стран, которые не подписали соглашение, оказались США и Великобритания. По данным Politico, в США были недовольны формулировкой, которая содержала слова "устойчивый и инклюзивный ИИ". Корреспонденты Би-би-си отмечают, что во время саммита вице-президент США Джей Ди Вэнс также сказал делегатам в Париже, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта может "убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться".

Джей Ди Вэнс. Фото: Ludovic Marin/Getty Images

Участие в саммите в Париже — первая зарубежная поездка нового вице-президента США. Согласно заявлениям Вэнса, искусственный интеллект — это возможность, которую "администрация Трампа не упустит". Он также заявил, что "политика, способствующая росту ИИ", должна быть приоритетнее безопасности. По его словам, для ее реализации необходимо регулирование, которое будет способствовать развитию ИИ, "а не душить его".

Вице-президент также добавил, что лидерам Европы следует "смотреть на этот новый рубеж с оптимизмом, а не с тревогой".

Слова Джей Ди Вэнса расходятся с позицией президента Франции Эммануэля Макрона. Он, наряду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, один из сопредседателей саммита и выступает за большее регулирование сферы.

"Нам нужны правила для развития ИИ", — заявил Макрон на саммите.

Позиция Великобритании

В прошлом Великобритания поднимала вопросы безопасности искусственного интеллекта: в 2023 году премьер-министр страны Риши Сунак провел первый в мире саммит на эту тему.

Сейчас руководство страны не дает четкий ответ, почему отказывается подписать соглашение. Комментируя решение Великобритании, официальный представитель премьер-министра в разговоре с журналистами назвал идущие вокруг ИИ обсуждения "довольно оживленными" и отметил, что Великобритания "тесно сотрудничала с Францией на протяжении всего этого процесса".

"Они остаются одними из наших ближайших партнеров во всех областях ИИ", — заявили представитель.

Источник Guardian пояснил журналистам, что для Великобритании декларация недостаточно сильна в вопросах безопасности и не отражает ее подход как страны. Собеседник издания отверг предположение, согласно которому Великобритания пошла на этот шаг, чтобы угодить США.

Эндрю Дадфилд, глава отдела ИИ в фактчекинговой организации Full Fact, заявил, что решение правительства не подписывать Парижское коммюнике ставит под угрозу имидж Великобритании.

"Отказавшись подписать сегодняшнее международное заявление о действиях в области ИИ, правительство Великобритании рискует подорвать свой с таким трудом завоеванный авторитет мирового лидера в области безопасных, этичных и надежных инноваций в области ИИ", — сказал он.