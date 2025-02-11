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The Guardian: Зеленский озвучил планы по прямому обмену территориями с Россией

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вариант обмена территориями с Россией. Об этом он заявил в эксклюзивном расширенном интервью изданию The Guardian, передает NUR.KZ.

В интервью изданию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу все же удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров, он планирует предложить России прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области РФ.

"Мы обменяем одну территорию на другую", - заявил Зеленский в интервью.

Однако украинский президент отметил, что не знает, какую именно часть оккупированной Россией земли Украина потребует взамен.

"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", - добавил Зеленский.

Отметим, что до этого Зеленский сообщал уже о своей готовности к переговорам с российской стороной, но считает, что глава РФ боится с ним встречаться без своего окружения.

Напомним, в конце января Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции. А позже глава США поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

В декабре прошлого года Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

А в январе глава США сообщал, что процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным уже начался.

Добавим, недавно агентство Boomberg сообщило, что на этой неделе США представят свой план по урегулированию конфликта в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219942-the-guardian-zelenskiy-ozvuchil-plany-po-pryamomu-obmenu-territoriyami-s-rossiey/