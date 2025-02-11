Автобус упал с моста в Гватемале: погибли более 50 человек (фото)

Автобус, направлявшийся из Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу Гватемалы, упал в овраг с высоты около 20 м недалеко от автомобильного моста Пуэнте-Белисе, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, по меньшей мере 55 человек погибли после того, как автобус съехал с автомобильного моста в Гватемале.

Сообщается, что в момент аварии в автобусе находились более 70 человек. Автобус, направлявшийся из Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу Гватемалы, упал в овраг с высоты около 20 м недалеко от автомобильного моста Пуэнте-Белисе.

Автобус упал с моста в Гватемале. Фото: Johan Ordonez/Getty Images

По данным местных властей, 53 человека были найдены мертвыми на месте происшествия. Еще двое скончались уже после того, как были доставлены в больницу.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур в стране и направил армию и агентство по чрезвычайным ситуациям страны на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Автобус упал с моста в Гватемале. Фото: Anadolu/Getty Images

В местной пожарной службе также сообщили предварительную причину происшествия - вероятно, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с несколькими транспортными средствами на мосту, после чего упал в пропасть.

Автобус упал с моста в Гватемале. Фото: Anadolu/Getty Images

Местный министр связи Мигель Анхель Диас сообщил, что согласно предварительному расследованию автобус, перевозивший пассажиров - старый, около 30 лет в эксплуатации. Однако у него была действующая лицензия на перевозку. Сейчас следователи, по данным Диаса, выясняют, был ли автобус перегружен пассажирами.

В начале года мы писали о случае в Турции, когда произошло смертельное ДТП - грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил авто и слетел с моста. Три человека погибли.

Весной прошлого года в южноафриканской провинции Лимпопо произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 45 человек: с моста упал автобус с паломниками, направлявшимися из Ботсваны на пасхальную службу в город Мориа.

Тогда же мы писали о случае в Санкт-Петербурге, когда водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду. Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Осенью прошлого года пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на авто в Каскелене. Пострадал водитель.