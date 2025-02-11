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К цунами начали готовиться в Турции на фоне серии землетрясений

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Скорая помощь на улице в Турции
Скорая помощь в Турции. Иллюстративное фото: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В районе Бодрума в Турции развернули систему сирен для предупреждения о возможных цунами на фоне продолжающихся землетрясений в Эгейском море, передает NUR.KZ со ссылкой на NTV Haber.

В регион прибыли группы Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) из разных провинций. Системы для оповещения граждан также установили в прибрежных Измире, Айдыне и Мугле.

В случае ЧП всем жителям также будут отправлены SMS-сообщения.

В материале отмечается, что в Эгейском море с конца января продолжаются землетрясения.

По данным специалистов AFAD, по состоянию на 7 февраля число землетрясений магнитудой более 3 достигло 761, а самое сильное зафиксированное землетрясение было в 5,2 балла. Ближайшее к берегам Турции землетрясение произошло в 140 км. Толчки были зафиксированы в районе подводного вулкана Колумбо.

Как уточняет РБК, в AFAD заявили, что последствия сейсмической активности в Эгейском море могут дойти до Турции и вызвать цунами, особенно в случае извержения Колумбо.

Землетрясения в Турции в феврале 2023 года

Напомним, в феврале 2023 года в Турции прошла серия землетрясений, затронувших около 10 провинций страны с населением в 13,5 млн человек.

В результате толчков в городах обрушились здания, под завалами остались десятки человек. Некоторые из обрушений попадали в прямые эфиры местных телеканалов, также трагедию фиксировали и очевидцы.

Толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Власти сообщали об угрозе цунами и призвали жителей держаться подальше от берега моря. Вслед за землетрясением последовало 32 афтершока.

Позже последствия землетрясения в Турции показали со спутника. Специалисты демонстрировали, как пострадавшие района выглядели до и после землетрясения.

Согласно официальным данным, жертвами февральских землетрясений в 2023-м стали больше 50 тысяч человек. А по данным экспертов, ЧП нанесло ущерб экономики Турции на сумму около 70,8 млрд долларов. Потери национального дохода составят еще 10,4 млрд долларов, а потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в 2,9 млрд долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219615-k-cunami-nachali-gotovitsya-v-turcii-na-fone-serii-zemletryaseniy/