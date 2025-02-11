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Молния убила четырех человек на женском футбольном матче в Колумбии

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Молния на небе
Молния. Иллюстративное фото: pexels.com

Трагический инцидент произошел несколько дней назад в Колумбии во время футбольного матча - от удара молнии погибли несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным издания, трагедия произошла 9 февраля во время финала женского футбольного турнира в муниципалитете Кахибио на юго-западе Колумбии.

Во время матча началась гроза, несколько человек спрятались от дождя под деревом. В этот момент в него ударила молния.

В результате погибли четыре женщины. Еще две получили травмы.

Отмечается, что большинство присутствовавших укрылись под навесом рядом с полем, они не пострадали.

Пострадавших с серьезными травмами отвезли сначала в местную больницу, а потом в столицу департамента Каука.

Как не пострадать во время грозы и при молниях

Отметим, на официальном сайте одного из региональных ДЧС сообщается, как вести себя во время грозы и молнии и чем опасны для человека данные природные явления.

Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями.

Чтобы не пострадать от попадания молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые правила поведения во время грозы:

  • во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;
  • во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;
  • очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;
  • при грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара.

Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких деревьев. Самый верный вариант — усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

Машина достаточно хорошо защищает находящихся внутри людей, поскольку даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза застала вас в машине, закройте окна, отключите радиоприемник, сотовый телефон и GPS-навигатор.

Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.

Велосипед и мотоцикл в отличие от машины от грозы вас не спасут. Необходимо слезть, уложить транспорт и отойти на расстояние примерно 30 м от него.

Напомним, в августе прошлого года в рабочего завода попала молния в Актобе. В результате мужчина скончался. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

До этого на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области от удара молнии погибла гражданка России. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть отдыхающей.

Мы также рассказывали, что в китайском Чанчжоу молния ударила в парковый павильон: шестеро человек погибли, еще десять попали в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219606-molniya-ubila-chetyreh-chelovek-na-zhenskom-futbolnom-matche-v-kolumbii/