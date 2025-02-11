"Я устал наблюдать, как другие страны обдирают США". Как Япония положила начало 40-летней истории любви Трампа к тарифам

Когда в 1990-е годы дела у Дональда Трампа шли неважно, и ему нужно было срочно найти деньги, он направился на своей 85-метровой яхте Trump Princess в Азию в надежде привлечь капиталы японских богачей.

Это перевод материала корреспондентки Би-би-си, опубликованного на сайте BBC News.

Бизнесмен не впервые подыскивал японских покупателей или кредиторов для своих проектов.

В жестоком мире нью-йоркской недвижимости Трамп со своего небоскреба на Пятой авеню наблюдал за тем, как в 80-х годах прошлого века Токио скупал культовые американские бренды и объекты, включая Рокфеллер-центр.

Именно тогда сформировалось его мировоззрение в отношении торговли и отношений Америки с союзниками, а также началась его зацикленность на тарифах — налоге на импорт.

«Он испытывал огромную неприязнь к Японии», — говорит Барбара Рес, бывший вице-президент Trump Organization.

По ее словам, он с завистью наблюдал, как японских бизнесменов называли гениями. Ему казалось, что Америка не получает достаточно в обмен на оборонную помощь, которую оказывает союзнику.

Трамп часто жаловался, что ему трудно заключать сделки с большими группами японских бизнесменов.

«Я устал наблюдать, как другие страны обдирают США».

Эту цитату Трампа можно было бы взять из 2016 года, но на самом деле она относится к концу 80-х, когда он выступил в программе Ларри Кинга на CNN — примерно в то время, когда впервые заявил о себе как о потенциальном кандидате в президенты.

Трамп, который тогда только что поделился своей философией бизнеса в книге 1987 года «Искусство заключать сделки», в транслировавшихся на всю страну интервью начал выступать против торговой политики Америки.

В оживленном интервью с Опрой Уинфри перед собравшейся в студии аудиторией на «Шоу Опры» он сказал, что будет вести внешнюю политику по-другому, заставив союзников США «платить свою справедливую долю».

Он добавил, что никакой свободной торговли не было, когда Япония занималась демпингом своей продукции на американском рынке, но «не давала возможности вести бизнес» у себя дома.

По словам доцента кафедры истории Дартмутского колледжа Дженнифер Миллер, в то время были те, кто разделял его опасения по поводу экономики.

Япония составляла конкуренцию производству США, особенно в сфере бытовой электроники и автомобилей. В то время как заводы в США закрывались, а на рынок выходили новые японские бренды, эксперты говорили о том, что Япония обгонит США и станет ведущей экономикой мира.

«Трамп является своего рода олицетворением многих людей, которые ставили под вопрос лидерство Америки в мировом порядке, который ею и возглавляется, и саму пользу для Америки от такого главенства», — говорит Миллер.

Еще до выступления на «Шоу Опры» Трамп потратил почти 100 тыс. долларов на публикацию «открытого письма» на полный разворот в трех крупнейших газетах США.

Заголовок письма гласил: «Во внешней оборонной политике США нет ничего такого плохого, чего нельзя было бы исправить с небольшой долей мужества».

Далее Трамп утверждал, что Япония и другие страны десятилетиями пользовались преимуществами, которые предоставляли США. Он заявил, что «японцы, которым не мешают огромные затраты на самооборону (пока Соединенные Штаты будут делать это бесплатно), построили сильную и динамичную экономику с беспрецедентным профицитом».

Трамп полагал, что очевидным решением было бы «обложить налогом» эти богатые страны.

«Весь мир смеется над американскими политиками, когда мы охраняем суда, которые нам не принадлежат, перевозят нефть, которая нам не нужна, предназначенную для союзников, которые нам не помогут», — писал он.

По словам Дженнифер Миллер, это письмо стало мощным предисловием к видению внешней политики Трампа. Видению, построенному на безоговорочном убеждении, что союзники — это нахлебники, а либеральный интернационалистический подход, доминировавший со времен Второй мировой войны, был слабым и глупым в конкурентном мире. Решением, по его мнению, была бы более агрессивная, протекционистская торговая политика.

«Я думаю, что одна из причин, по которой ему так нравятся тарифы, заключается в том, что они соответствуют не только его транзакционной идеологии, но и его самоощущению успешного дельца, которое очень глубоко укоренилось, — говорит Миллер. — А также тот факт, что тарифы можно использовать в качестве угрозы, навесив их над другой страной».

Клайд Престовиц возглавлял переговоры с Японией во времена администрации Рейгана в качестве советника министра торговли.

Давний критик политики свободной торговли, он говорит, что в то время никто из серьезных интеллектуалов не ассоциировал себя с Трампом или его упрощенным подходом. Престовиц утверждает, что президент не предложил реального решения поднятых им проблем.

«Тарифы — это такая своего рода эффектная штука, которая позволяет сказать: посмотрите, что я сделал, я ударил по этим ребятам… Так что вы знаете, вы можете быть крутым парнем. Но эффективны они или нет на самом деле — это открытый вопрос».

Престовиц считает, что настоящая проблема и тогда, и сейчас заключается в том, что у США, несмотря на жалобы на несправедливую торговлю, нет стратегической производственной политики.

Конечно, опасения по поводу подъема Японии со временем утихли, и теперь она стала союзником. Вместо нее самым жестким корпоративным конкурентом США стал Китай.

А на этой неделе Трамп приветствовал премьер-министра Японии в Овальном кабинете в качестве одного из своих первых иностранных гостей.

Но главенствующая философия Дональда Трампа осталась такой же, как и в его бытность молодым девелопером. Он по-прежнему твердо верит в тарифы как в инструмент давления на другие страны, чтобы они открыли свои рынки, и сокращения торгового дефицита.

«Он просто все время говорит это всем, кто готов его слушать, и когда его об этом спрашивают, и так продолжается на протяжении 40 лет. И надо отдать ему должное, это очень естественный взгляд на международную торговлю», — говорит Майкл Стрейн, экономист из консервативного Американского института предпринимательства.

По словам Стрейна, студенты часто разделяют интуитивные взгляды Трампа на экономику, и одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются профессора, - убедить их в том, что их понимание ошибочно.

Стрейн говорит, что, несмотря на то, что Трамп подчинил себе партию, а его позиция повернула вспять десятилетия приверженности республиканцев свободной торговле, он не думает, что убедил скептически настроенных законодателей, лидеров бизнеса и экономистов.

Камнем преткновения остаются его взгляды на то, что иностранный импорт плох, что размер торгового дефицита является полезным показателем успеха политики или что идеальное состояние для экономики США - это импорт только тех товаров, которые физически не могут быть произведены в США.

Стрейн считает, что угрозы повысить тарифы для союзников США могут сократить инвестиции в бизнес и ослабить международные альянсы.

Джозеф Лаворна, бывший главным экономистом Национального экономического совета во время первого срока Трампа, считает, что слишком много внимания уделялось тарифам, и при этом не было сделано достаточно попыток понять общую картину того, чего пытается достичь Трамп.

По его словам, президент хочет активизировать отечественную промышленность, в частности высокотехнологичное производство.

Президентская администрация, объясняет он, считает, что они могут привлечь в США больше корпораций, используя тарифы в сочетании с дерегулированием, более дешевой энергией и более низкими корпоративными налогами, если это будет одобрено Конгрессом.

«Я думаю, что президент Трамп, будучи бизнесменом и заключая сделки, понимает кое-что очень важное, а именно то, что свободная торговля — это здорово в теории, но в реальном мире вам нужна справедливая торговля, и это равные правила игры».

Лаворна уверен, что Дональд Трамп прав. Лишь немногие республиканцы публично выступили против президента, поскольку он требует верности своей программе.

Тем не менее, некоторые из тех, кто хранит молчание, понимают, что на их избирателей может повлиять рост цен, и надеются, что им удастся убедить Трампа не доводить до конца дело с его любимыми тарифами.

Нада Тауфик

Би-би-си, Нью-Йорк