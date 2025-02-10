"Я лучше промолчу". СМИ сообщили о разговоре Трампа с Путиным об Украине — что об этом известно на самом деле

В ночь на воскресенье американский таблоид New York Post опубликовал эксклюзивный репортаж своего корреспондента на борту самолета Дональда Трампа, в котором было сказано, что американский президент провел телефонный разговор с Владимиром Путиным об окончании российско-украинской войны. Это сообщение распространили многие мировые СМИ, а в Кремле отказались его подтвердить или опровергнуть. Рассказываем, что именно сказано в публикации и как ее комментируют.

Что написала New York Post

Единственное упоминание о том, что телефонный разговор между Путиным и Трампом действительно состоялся, в публикации содержится лишь в заголовке и первом абзаце.

Заметка озаглавлена так: «Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону, и заявил, что российский президент „хочет, чтобы люди перестали умирать" на войне в Украине».

В ее первом абзаце сказано следующее: «Президент Трамп поговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться достичь договоренности о конце украинской войны, рассказал он New York Post в пятницу в эксклюзивном интервью на борту Air Force One [президентского самолета — Ред.]»

При этом автор публикации не приводит конкретную цитату Трампа, в которой тот упоминает о разговоре с Путиным. Журналистка также не уточняет, когда именно состоялся такой звонок.

Вместе с тем, в ответ на вопрос, сколько раз Трамп говорил с Путиным, американский президент сказал: «Я лучше промолчу», давая понять, что это конфиденциальные данные.

Американский президент также заявил New York Post, что, по его мнению, Путину «есть дело» до того, что на поле боя убивают людей. «Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — заявил Трамп.

Далее в публикации приводятся обычные для Трампа утверждения о том, что если бы он был президентом США в 2022 году, война бы не началась.

Кроме того, по словам журналистки New York Post, Трамп заявил, что у него есть конкретный план окончания войны. О деталях такого плана в публикации не говорится, а есть лишь такая цитата президента США: «Я надеюсь, что это произойдет быстро. Каждый день умирают люди. Эта война — очень плохая для Украины. Я хочу закончить эту чертову [войну]».

Если верить журналистке New York Post, Трамп также обратился к сидевшему рядом советнику по национальной безопасности Майку Уолцу со словами: «Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день умирают люди. Молодых, красивых солдат убивают. Молодые люди, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя».

Газета New York Post известна как таблоид, стоящий на консервативных позициях и поддерживающий Трампа. Она не принадлежит к числу традиционных американских СМИ, авторитетно пишущих о политике, таких как New York Times или Washington Post.

Что говорят в Кремле и как отреагировал Уолтц

Утром в воскресенье пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал понять, что ему неизвестно о телефонном разговоре Трампа с российским президентом.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Песков информагентству «Интерфакс».

При этом представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя в интервью агентству «РИА Новости» в воскресенье повторил неоднократно звучавшую из Москвы формулу о том, что что Москва ожидает «сигналов» от Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине и готова к контактам на «равноправной основе и при обязательном учете российских интересов».

Данные о разговоре Трампа и Путина отказался подтвердить и сам Уолц, которого позже спросили об этом в эфире телекомпании NBC News.

В ответ на вопрос ведущей, когда именно произошел этот звонок, в частности, было ли это уже после победы Трампа на выборах, советник президента очевидно задумался, а потом ответил: «Я не буду бежать впереди президента. Сейчас, разумеется, происходит множество чувствительных разговоров».

Далее Уолц рассказал, что чиновники администрации Трампа, в том числе министр обороны, вице-президент США, госсекретарь и специальный посланник по Украине и России на этой неделе отправятся в Европу, чтобы провести переговоры о том, как закончить войну.

«Но что Трамп сказал, так это то, что российская экономика не в лучшем состоянии. Он готов применить налоги, тарифы и санкции. Мы должны привлечь все стороны за стол переговоров, чтобы закончить эту войну», — добавил Уолц.

Он также отказался ответить «да» или «нет» на прямой вопрос ведущей о том, говорил ли Трамп с Путиным и будут ли США на этой неделе вводить против России санкции.

Что известно о контактах Трампа с Путиным и Зеленским

Авторитетный американский журналист Боб Вудворт писал в своей книге «Война», что после своего ухода из Белого дома в 2021 году Трамп говорил с Путиным по меньшей мере семь раз. О содержании этих разговоров данных нет.

Как напоминает Reuters, Кремль назвал информацию Вудворта не соответствующей действительности.

Однако в ноябре 2024 года уже после победы Трампа на президентских выборах, американская газета Washington Post сообщила о его телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся, по ее данным, 7 ноября.

Как было сказано в публикации, это был первый контакт Путина и Трампа после выборов. Один из собеседников газеты сообщил, что избранный президент США призвал российского лидера «не заниматься эскалацией войны в Украине и напомнил ему о внушительном военном присутствии Вашингтона в Европе».

Трамп также выразил желание «вскоре обсудить разрешение войны в Украине», сообщал источник Washington Post.

После своей победы на президентских выборах Трамп неоднократно говорил о намерении провести встречу с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Эта позиция радикально отличается от политики предыдущего президента Джо Байдена, прекратившего всякие контакты с российским лидером после начала вторжения.

США, как и другие страны Запада, заявили, что отстаивают принцип «ничего об Украине без Украины», смысл которого состоит в том, что любые переговоры об окончании войны должны проходить только при участии представителей Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что Трамп должен сначала провести встречу с ним, а уже потом — с Путиным. «Это очень важно, иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины. Партнерам по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником», — сказал он в субботу в интервью Reuters.

За последнее время Трамп встречался с Зеленским дважды (в Нью-Йорке и Париже), однако это было еще до его официального вступления в должность президента.

В эту пятницу Трамп заявил: «Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе». На вопрос, состоится ли такая встреча в Вашингтоне, Трамп ответил, что «это может быть Вашингтон — ну, я не поеду туда».

Агентство «Интерфакс-Украина» предполагает, что «туда» — это Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоится на следующей неделе.

В ней будет принимать участие как Зеленский, так и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Там также ожидают специального представителя Трампа по Украине и России Кита Келлога.

В пятницу Трамп также сказал, что «вероятно, будет говорить с президентом Путиным».

Ранее некоторые журналисты ожидали, что во время конференции в Мюнхене Келлог может обнародовать план новой администрации США по окончанию войны. Однако затем Келлог отверг такую возможность, заявив, что этот план может представить только сам Трамп.