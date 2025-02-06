"Золотой" пейджер, подаренный Трампу, показала администрация Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее подарил Дональду Трампу "золотой" пейджер. Как он выглядит, показали в администрации премьера Израиля, передает NUR.KZ.

Пост с фотографией пейджера опубликовал в Telegram-канале советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман.

Сообщается, что позолоченный пейджер подарен Биньямином Нетаньяху президенту США Дональду Трампу во время успешного саммита двух лидеров в Белом доме в Вашингтоне.

"Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне, и стал отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации "Хезболла", - отметил Гендельман в посте.

На днях сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотой и обычный пейджер. Американский лидер тоже сделал подарок израильскому премьеру.

Тогда сообщалось, что подаренный Трампу пейджер - отсылка к тайной операции, в результате которой были уничтожены члены группировки "Хезболла".

Взрывы электронных устройств в Ливане

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщила о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".

Также Русская служба Би-би-си опубликовала материал о возможной компании-производителе пейджеров, в которые была заложена взрывчатка.