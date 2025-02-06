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На острове Санторини объявлена чрезвычайная ситуация на фоне сейсмической активности. Тысячи человек эвакуируются

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Эвакуация жителей острова Санторини
Эвакуация жителей острова Санторини. Фото: Anadolu/Getty Images

Более 11 тысяч человек покинули греческий остров Санторини и еще многие собираются это сделать, после двух землетрясений магнитудой 5,2 и 4,7 баллов, произошедших рядом с островом в среду вечером и в четверг в 7:50 утра по местному времени.

Всего с полуночи до 6:30 утра в радиусе было зафиксировано 57 более слабых подземных толчков.

Район между островами Аморгос и Санторини в буквальном смысле сотрясает уже более недели. С 28 января там зафиксированы более 500 толчков небольшой магнитуды.

Ранее власти Греции призывали жителей островов и туристов к спокойствию, но в четверг семь тысяч человек покинули Санторини по морю и четыре тысячи – по воздуху.

По первоначальным оценкам сейсмологов, сильные толчки произошли примерно на глубине в пять километров.

Значительных повреждений на острове нет, но власти Санторини сообщают, что готовятся к разным сценариям развития ситуации.

Эксперты из греческого Института геодинамики предупреждают, что серия небольших толчков продолжается, хотя многие их них уже нельзя относить к этой категории, так как они превышают 4 балла по шкале Рихтера.

По их словам, мир наблюдает за очень интенсивным и необычным геологическим явлением.

Несмотря на то, что Санторини является частью цепочки вулканических островов, власти Греции уверены, что данная сейсмическая активность связана с движением тектонических плит, а не с вулканической активностью.

Санторини — один из самых популярных греческих островов среди туристов. Ежегодно его посещают миллионы человек. Однако сейчас на острове не сезон, и основная часть эвакуирующихся – местные жители и приехавшие на заработки иностранцы.

Экстренные службы в режиме ожидания

Эвакуация с острова осложнена плохой погодой. Паром из Санторини в порт Пирей недалеко от Афин не ходит, и неблагоприятные условия сохранятся и в ближайшие дни.

Большое число желающих уехать заставило власти открыть аварийные паромные маршруты.

Школы на Санторини и соседних островах, включая Анафи, Парос, Наксос и Миконос, будут закрыты до пятницы, а возможно и дальше, если власти примут такое решение.

Пожарные и медицинские службы Санторини усилены персоналом с острова Наксос. На остров доставлены дополнительные кареты скорой помощи. В министерстве здравоохранения Греции заявили, что медики по всей стране готовы к экстренному вызову.

Сотрудники местной больницы находятся в режиме ожидания, все отпуска и выходные отменены. Власти острова также запросила помощь со стороны вооруженных сил в случае необходимости.

Другие меры

В мэрии Санторини развернуты мобильный оперативный штаб и резервная телекоммуникационная станция, которая будет активирована в случае сильного землетрясения и проблем со связью.

Министр по вопросам климата и гражданской защиты Греции Василис Кикилиас, заявил, что на остров направлены подразделения пожарных, специализирующихся на работе в условиях стихийных бедствий, и отряды кинологов с собаками-спасателями.

Береговая охрана усилена, сказал Кикилиас, в случае чрезвычайной ситуации в воздух также поднимутся вертолеты.

"Все планы реализованы. Войска переброшены на Санторини и другие острова, так что мы готовы к любому развитию событий", — заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос.

Торговая палата Греции направила правительству предупреждение, что кризис на Санторини – одном из самых посещаемых греческих островов, где, кроме того, находятся несколько промышленных предприятий, может привести к серьезным экономическим последствиям для всей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218602-na-ostrove-santorini-obyavlena-chrezvychaynaya-situaciya-na-fone-seysmicheskoy-aktivnosti-tysyachi-chelovek-evakuiruyutsya/

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