Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье (видео)
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Во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолет в Подмосковье. Погибли двое, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Московской области.
"Вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. К сожалению, 2 человека погибли. Сотрудники МЧС России работают на месте жесткой посадки самолета в Раменском городском округе", - отмечается в сообщении российского ведомства в Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что самолет санавиации, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку в 1,5 км от города Аркалык, вблизи аэропорта. На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Жертв и пострадавших нет.
В ноябре минувшего года вертолет совершил "жесткую посадку" в Актюбинской области. На борту вертолета МИ-8 находились три человека. Один из них погиб, сообщили тогда в МЧС. Двое получили травмы.
Также в мае прошлого года в Костанайской области борт санавиации совершил жесткую посадку и перевернулся. Медики везли в больницу пациента с инфарктом. Пациент без травм и в стабильном состоянии был доставлен в КГП "Аркалыкская региональная больница".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218596-legkomotornyy-samolet-razbilsya-v-podmoskove-video/