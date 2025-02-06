Невестка Трампа будет вести шоу "о возвращении здравого смысла в жизни американцев"

Невестка Дональда Трампа Лара Трамп получила свою программу на телеканале Fox News. Об этом сообщается на сайте телеканала, передает NUR.KZ.

Сообщается, что программа Лары Трамп называется "View with Lara Trump" (Взгляд/Точка зрения с Ларой Трамп", она будет транслироваться по субботам в 21:00.

Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт, комментируя выход программы, отметила, что Лара – талантливая ведущая, которая знает, как наладить контакт со зрителями, успешная бизнесвумен и работающая мать.

"Лара с ее врожденным пониманием американской общественности и сегодняшнего политического ландшафта станет убедительным дополнением к нашей программе выходного дня", – заявила Скотт.

Отмечается, что Трамп и ранее работала на телеканале – с 2020 года она вела веб-сериал "Правильный взгляд", а с 2021 по 2022 год была корреспондентом Fox News.

"Программа "My View with Lara Trump" будет посвящена возвращению здравого смысла во все сферы жизни американцев, поскольку страна вступает в новую эру практичности.

Программа будет включать в себя анализ общей картины и интервью с лидерами мнений, проливающими свет на заголовки новостей, которые являются движущей силой общенационального диалога и затрагивают семьи по всей стране", – говорится в материале.

Отметим, что в конце прошлого года СМИ писали, что Дональд Трамп оказывает давление на губернатора Флориды Рона Десантиса, чтобы тот назначил Лару Трамп на пост сенатора.

При этом, стать сенатором Лара пыталась и в 2020 году, но тогда Дональд Трамп проиграл выборы.

Тогда сообщалось, что Лара Трамп – бывший личный тренер и телевизионный продюсер, вышла замуж за Эрика Трампа в 2014 году и работала старшим советником кампании Трампа в 2020 году.

В начале декабря Лара Трамп ушла с поста сопредседателя Национального комитета Республиканской партии и заявила, что она на 100% рассмотрит возможность занять место Марко Рубио, тогда еще сенатора от Флориды, если его утвердят на пост госсекретаря Трампа.