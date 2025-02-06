Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству. Байру остается премьером и добился принятия бюджета

Парламент Франции не поддержал вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, инициированный леворадикальной партией «Непокоренная Франция» (LFI) после того как Байру воспользовался конституционной статьей, позволяющей принимать бюджет без голосования депутатов.

За отставку правительства проголосовали всего 128 депутатов, притом что для принятия решения необходимо как минимум 289 голосов. Все остальные депутаты не участвовали в голосовании, сообщает Le Monde.

Позже депутаты проголосовали по второму предложению о вотуме недоверия правительству: оно набрало всего 122 голоса — еще меньше, чем первое.

LFI не поддержали даже их союзники по коалиции из четырех левых партий — социалисты. Этот левый блок является крупнейшей по численности фракцией в Национальном собрании, но все равно сильно не дотягивает до большинства в 289 голосов.

Французская конституция содержит статью 49.3, позволяющую правительству проводить законы, такие как бюджет, без голосования в парламенте. Согласно этой статье, если правительство прибегает к такому механизму, депутаты имеют право поставить на голосование вопрос о недоверии правительству в течение 24 часов. Если вотум недоверия набирает большинство, правительство уходит в отставку, а проведенный им закон автоматически отменяется.

Байру, которому в данном случае удалось избежать подобной участи, занимает свой пост менее двух месяцев. Он был назначен президентом Эммануэлем Макроном в декабре 2024-го, после того как предыдущее правительство ушло в отставку в следствие вотума недоверия, проработав в свою очередь три неполных месяца.

Политический тупик во Франции

В день назначения Байру многие эксперты предсказывали, что ему придется очень нелегко, так как первоочередная задача нового премьера заключалась в том, чтобы добиться одобрения бюджета на 2025 год у глубоко расколотого Национального собрания.

Досрочные выборы, прошедшие во Франции летом прошлого года, привели к тому, что ни у одной из партий нет явного большинства.

Однако в минувший понедельник Франсуа Байру провел бюджет через парламент в обход мнения депутатов, воспользовавшись статьей 49.3.

Главный пункт нового бюджета — сокращение стремительно растущего бюджетного дефицита, который во Франции более чем в два раза превышает порог, установленный Брюсселем для стран ЕС.

Для достижения этой цели правительство Байру предлагает сократить бюджетные расходы на миллиарды евро, что вызвало негодование в левом лагере французских политиков, и повысить налоги на сверхприбыли компаний и доходы богатых французов.

Леворадикальная «Непокоренная Франция» сразу объявила о намерении добиваться отставки правительства.

«Это нелегитимное правительство должно пасть», — говорится в официальном заявлении LFI на платформе X (бывший твиттер).

В преддверии голосования по вотуму недоверия они стали искать союзников, однако Социалистическая партия (PS), входящая в левую коалицию «Новый народный фронт» (NFP), сразу дала понять, что вряд ли поддержит инициативу LFI .

Ультраправая партия «Национальное объединение» (RN), у которой тоже есть претензии к правительству Франсуа Байру, заявила, что колеблется и примет решение не раньше среды.

На основании такого развития ситуации аналитики прогнозировали, что Байру почти наверняка удержится в кресле премьера.

Франсуа Байру — давний сторонник Макрона и лидер центристской партии «Демократическое движение».

Политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Больше всех — 190 — завоевал левый блок «Новый народный фронт» (NFP) , на втором месте центристский альянс Макрона с 160 местами, на третьем — правое Национальное объединение (RN) — 140.

На основании этих раскладов NFP считал, что перевес в голосах дает левым основания возглавить правительство, однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласится на правительство, возглавляемое левым альянсом, так как это, по его мнению, может блокировать политические процессы в стране и привести к ослаблению государства.

С лета прошлого года Франция балансирована на грани политического шатдауна: сначала страной управлял временный кабинет, а затем правительство, не продержавшееся и трех месяцев.

В декабре прошлого года Макрон не случайно назначил на пост премьер центриста Байру, посчитав, что его в целом благоприятные отношения и с левыми и с правыми помогут стране выйти из кризиса.