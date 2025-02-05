Нетаньяху подарил Трампу пейджер после взрывов в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотой и обычный пейджер. Американский лидер тоже сделал подарок израильскому премьеру, пишет The Times of Israel.

Подарок, как отмечает издание, является отсылкой к тайной операции, в результате которой были уничтожены члены группировки "Хезболла".

"Это была отличная операция", - цитирует слова Трампа издание.

Кроме того, американский лидер тоже сделал подарок Нетаньяху - он подарил фотографию, на которой они вдвоем запечатлены во время визита, с надписью "Биби, великому лидеру".

Взрывы электронных устройств в Ливане

Напомним, как сообщала Русская служба Би-би-си, 17 сентября сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения после того, как одновременно начали взрываться пейджеры, которыми они пользовались. Взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

В результате по последним данным, погибли 12 человек, еще 2800 ранены. Среди убитых - 10-летняя дочь члена "Хезболлы" в долине Бекаа. Во взрыве пейджеров группировка обвинила Израиль.

О том, как такое могло произойти, Русская служба Би-би-си подробно описывала в своем материале.

Вслед за многочисленными взрывами пейджеров у членов "Хезболлы" начали взрываться рации. Русская служба Би-би-си сообщила о 14 погибших и более 450 раненых. Издание также отметило, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: страна "открывает новый этап войны", и "центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил".

Также Русская служба Би-би-си опубликовала материал о возможной компании-производителе пейджеров, в которые была заложена взрывчатка.