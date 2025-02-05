Первая женщина-генпрокурор Флориды стала министром юстиции и генпрокурором США

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение 59-летней Пэм Бонди на пост генерального прокурора и главы Минюста, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

За кандидатуру Бонди проголосовало 53 сенатора, против - 46.

Как отмечает телеканал, голосование в основном проходило по партийной линии, хотя сенатор-демократ Джон Феттерман из Пенсильвании присоединился к республиканцам в поддержке Бонди.

После голосования Феттерман сообщил журналистам, что решил поддержать Бонди из-за ее квалификации, хотя она и не является "его идеальным выбором".

Бонди была вторым кандидатом Трампа на пост главы Министерства юстиции. Первый кандидат, к бывший республиканец Мэтт Гетц из Флориды, снял свою кандидатуру из-за отсутствия поддержки со стороны сенаторов-республиканцев.

В материале отмечается, что Бонди известна "своими сражениями в суде за консервативные интересы". Она вела несколько громких дел в качестве государственного прокурора.

В 2011 году она была избрана на свою первую политическую должность — генерального прокурора Флориды — и стала первой женщиной, занявшей эту должность. В то время Бонди имела репутацию подкованного в общении со СМИ и эффективного судебного адвоката.

Во время президентских выборов 2016 года Бонди стала главным доверенным лицом кампании Трампа во Флориде, и она никогда не переставала поддерживать Трампа, отмечает телеканал. Когда Трампу впервые был объявлен импичмент, Бонди присоединилась к команде защиты на его суде в Сенате и обвинила Джо Байдена в коррупционных преступлениях с его сыном Хантером.

Напомним, ранее сенат утвердил нескольких членов новой администрации главы США. Так, главой Пентагона назначен экс-телеведущий телеканала Fox News Пит Хегсет, пост главы Госдепа занял Марко Рубио, а Секретную службу возглавил телохранитель Трампа Шон Каррен.

На прошлой неделе сообщалось, что министерство финансов США возглавил миллиардер Скотт Бессент. Он стал первым открытым гомосексуалом на посту главы Минфина.