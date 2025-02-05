Белорусского комика Славу Комиссаренко включили в список террористов

Комитет госбезопасности Беларуси включил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к террористической деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Накануне КГБ опубликовал обновленный перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Всего в списке значится 1334 человека, в том числе и известный стендап-комик Вячеслав Комиссаренко.

Основанием для внесения в реестр послужил вступивший в силу приговор суда о признании комика виновным по статье 130 УК Беларуси – в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

Сам Комиссаренко пока не отреагировал на решение белорусских властей.

Отметим, Вячеслав Комиссаренко в 2008 году в составе дуэта "Совесть" дебютировал в проекте "Смех без правил" на ТНТ, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на этом канале. В 2020 году он ушел с ТНТ, объяснив это выгоранием и "законами телевидения".

После ухода Комиссаренко завел свой YouTube-канал, который набрал почти 1,5 млн подписчиков, а также продолжает выступать за границей.

Напомним, в конце декабря Минский суд признал Комиссаренко виновным по трем статьям:

часть 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

часть 2 статьи 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь),

часть 1 статьи 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Минский городской суд назначил Вячеславу Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", – сообщали СМИ.

Заседание суда проходило заочно, без участия обвиняемого – сам Комиссаренко уже несколько лет не живет в Беларуси.

Согласно материалам дела, Комиссаренко разместил в интернете ряд видео с высказываниями, содержащими клевету и оскорбления в адрес главы государства, а также разжигание социальной вражды или розни.

В частности, комик в юмористической программе "Что было дальше" называл Лукашенко "Чык-Чырыком" и пародировал его. В 2021 году ему запретили выступать в Беларуси. Тогда Комиссаренко переехал в Россию и получил гражданство, однако позже уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Беларуси.