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В Швеции около 10 человек убиты при стрельбе в учебном заведении, нападавший также мертв

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Место преступления
Место преступления. Иллюстративное фото: Jack Berman/Getty Images

Около 10 человек погибли в результате стрельбы в учебном центре для взрослых, расположенном по соседству со школой для детей в городе Эребру, в центральной части Швеции (200 км западнее от Стокгольма), объявила полиция.

В местной прессе сообщения о нескольких погибших появились на несколько часов раньше, однако официально сообщалось лишь о шести пострадавших, а информацию о жертвах в полиции не комментировали.

Глава городской полиции Роберто Эйд Форест подтвердил, что в результате инцидента погибли «порядка 10 человек», среди которых предположительно и сам нападавший. Точное число жертв полиция пока не называет.

О стрелке известно только то, что ранее он не был известен полиции, не был членом и не был связан с какой-либо организованной бандой. Террористических мотивов в нападении полиция пока тоже не находит.

«Мы думаем, преступник был одиночкой», — заявил Форест, добавив, что расследование этого «чрезвычайно трагического инцидента» находится на очень ранней стадии.

На экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что по числу жертв стрельба в учебном заведении является беспрецедентной в истории страны.

По его словам, в Швеции «случилось то, чему мы не должны позволять происходить никогда». Стоявший рядом с премьером министр юстиции Гуннар Строммер повторил за ним, что Швеция «никогда не видела школьной стрельбы такого масштаба».

Строммер также подтвердил, что среди погибших — и сам нападавший, который ранее не был известен полиции.

«Главным подозреваемым сейчас считается один из погибших. Ранее он не был известен полиции, и мы до сих пор не знаем, почему это произошло», — сказал министр.

Власти заверили жителей города, что оснований ждать других нападений нет, и поэтому завтра с утра детей можно будет, как обычно, отправить в школу без всяких опасений.

Эребру — шестой по численности населения муниципалитет Швеции, где проживает около 125 тыс. человек.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в Комвуксе — центре образования для взрослых, которые посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу. Он расположен на кампусе, включающем несколько образовательных учреждений, в том числе школу для детей. В первых сообщениях место происшествия описывалось как школа.

К месту стрельбы были направлены полиция, врачи и спасатели, а власти призвали людей держаться подальше от этого района.

На кадрах с места происшествия можно было увидеть десятки вооруженных полицейских, множество машин скорой помощи и автомобилей экстренных служб.

В первом заявлении полиции по поводу произошедшего говорилось о пяти пострадавших.

«В настоящее время инцидент рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах», — сообщалось в пресс-релизе.

Позже местные службы здравоохранения сообщили, что все пять пострадавших находятся в местной больнице, один из них в критическом состоянии. Затем было объявлено, что количество пострадавших выросло до шести. После этого была созвана еще одна пресс-конференция, и на ней уже сообщили о множественных погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217998-v-shvecii-okolo-10-chelovek-ubity-pri-strelbe-v-uchebnom-zavedenii-napadavshiy-takzhe-mertv/

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