Временный президент Сирии встречается с Эрдоганом. Ахмед аш-Шараа уже съездил в Саудовскую Аравию и принимал у себя эмира Катара

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник встречу в Анкаре. Как ожидается, стороны обсудят совместный оборонный пакт, в который, среди прочего входит создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии.

Ранее аш-Шараа провел встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани.

О готовящихся переговорах в сфере обороны сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех источников, включая сотрудника сирийской службы безопастности (согласившихся поговорить на условиях анонимности, так как не уполномочены делать официальные заявления).

По словам источников, новый пакт может включать создание двух турецких авиабаз в пустынном регионе центральной Сирии, известном как Бадия.

Соглашение также позволит Турции использовать сирийское воздушное пространство в военных целях и взять на себя ведущую роль в подготовке войск новой сирийской армии (новое руководство Сирии распустило армию и различные повстанческие группировки и работает над их объединением под обновленным военным командованиеь).

Официальный представитель президента Сирии сообщил агентству Reuters, что аш-Шараа обсудит с Эрдоганом «подготовку Турцией новой сирийской армии, а также новые сферы сотрудничества», не уточнив, какие именно.

Директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун заявил в понедельник, что Эрдоган и аш-Шараа обсудят последние события в Сирии и возможные совместные меры по восстановлению сирийской экономики и достижению стабильности и безопасности в стране.

Член НАТО Турция давно поддерживает сирийскую вооруженную и политическую оппозицию. Анкара стремится играть важную роль в новой Сирии, заполняя вакуум, возникший с уходом главного регионального сторонника Асада — Ирана, и расширяя собственную сферу влияния. Это, в свою очередь, может привести к соперничеству с арабскими странами Персидского залива и насторожит Израиль, отмечает Reuters.

Турецкое военное присутствие в северо-западном анклаве Идлиб, который с 2017 года находится под управлением коалиции во главе с аш-Шараа, довольно значительно, турецкие военные базы располагаются на севере Сирии.

В декабре министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что Анкара «готова оказать необходимую поддержку, если новая [сирийская] администрация попросит об этом».

Визит в Саудовскую Аравию и встреча с эмиром Катара

В минувшее воскресенье временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Эр-Рияде в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве сирийского лидера.

В письменном заявлении Шараа сообщил, что обсудил с принцем гуманитарное и экономическое сотрудничество, а также «обширные планы на будущее в области энергетики, технологий, образования и здравоохранения».

В заявлении саудовского государственного информационного агентства говорится, что стороны обсудили улучшение двусторонних отношений и региональные события.

После падения Асада аш-Шараа и другие новые сирийские чиновники стремятся укрепить связи с арабскими и западными лидерами. Эр-Рияд играет ведущую роль в этих усилиях. В начале января Саудовская Аравия приняла у себя нового министра иностранных дел и обороны Сирии, а также провела встречу сирийских, арабских и западных чиновников в конце того же месяца.

За несколько дней до визита в Саудовскую Аравию Ахмед аш-Шараа принимал в Дамаске эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Это стало первым визитом главы государства в столицу Сирии после свержения режима Башара Асада 8 декабря.

Шейх Тамим подчеркнул на встрече с аш-Шараа «необходимость срочно сформировать правительство, которое представляло бы все слои сирийского народа», говорится в заявлении двора катарского эмира.

Потепление отношений с арабскими лидерами представляет собой значительный сдвиг по сравнению с ситуацией, сложившейся во времена правления Башара Асада. Жестокое подавление протестов правящим режимом в 2011 году привело к тому, что Лига арабских государств приостановила членство Сирии более чем на 10 лет.