Трампа-младшего обвинили в отстреле уток редкого вида в Италии

Дональда Трампа-младшего, сына президента США, заподозрили в отстреле уток редкого вида в Венецианской лагуне на севере Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на итальянские СМИ, ролик с Трампом-младшим появился на сайте "Глобальная охота для приключения". На ролик обратил внимание член регионального совета области Венето Андреа Дзанони.

На видео сын главы США описывает убитых им уток, среди которых заметен огарь, на которого распространяются меры директивы ЕС о защите птиц.

Дзанони заявил, что Трамп-младший во время посещения Италии в декабре участвовал в охоте на побережье Адриатического моря. По его словам, Трамп-младший охотился в природоохранной зоне в коммуне Кампанья-Лупия.

Издание поясняет, что в Италии охотникам необходима соответствующая лицензия, выданная полицией и удостоверение — его можно получить только в одном из регионов страны, где охота разрешена.

В итоге Дзанони направил жалобу на Трампа-младшего в прокуратуру.

Партия "Зеленая Европа" также заявила о намерении обсудить произошедшее с министром окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратиной.

Напомним, ранее Трамп-младший посетил Гренландию, где снял видео о том, что жители острова просят его отца купить их остров.

Тогда же, в начале января, Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.