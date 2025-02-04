Илон Маск подал в суд на Lego, Nestlé и другие бренды, обвинив их в рекламном бойкоте

Юриста Илона Маска расширили поданный ранее судебный иск против ряда брендов за их отказ покупать рекламу в соцсети Х, передает NUR.KZ со ссылкой на NPR.

Еще в 2022 году Илон Маск приобрел соцсеть Twitter, которую позже переименовал в Х.

После покупки ряд брендов отказался покупать рекламу на платформе. Тогда Маск подал иск в суд Техаса Всемирной федерации рекламодателей, а также против таких компаний, как CVS и платформа потокового видео Twitch, обвинив их в рекламном бойкоте.

Вчера стало известно, что юристы Маска расширил список брендов, против которых подана жалоба. В числе ответчиков включены Lego, Nestlé, Tyson Foods, Abbott Laboratories, Colgate-Palmolive, Pinterest и Shell International.

Согласно иску, по меньшей мере 18 рекламодателей устроили сговор и решили бойкотировать соцсеть Х, отказавшись покупать рекламу. Из-за этого соцсеть лишилась миллиардов долларов дохода.

Юристы X утверждали, что на конкурентном рынке платформы социальных сетей должны иметь возможность устанавливать собственные стандарты безопасности бренда, которые "оптимальны для этой платформы".

"Однако коллективные действия конкурирующих рекламодателей по диктованию стандартов безопасности бренда, которые должны применяться платформами социальных сетей, сокращают конкурентный процесс и позволяют коллективным взглядам группы рекламодателей, имеющих влияние на рынке, преобладать над интересами потребителей", — говорится в жалобе.