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"Пошлины приостанавливаются на месяц": президент Мексики поговорила с Трампом по телефону

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум. Фото: Rodrigo Oropeza/AFP via Getty Images

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о телефонном разговоре с Дональдом Трампом и сообщила, что введение пошлин в размере 25% откладывается на месяц, передает NUR.KZ.

Клаудия Шейнбаум опубликовала в соцсети X новый пост, в котором заявила, что "состоялся хороший разговор с президентом Трампом". С ее слов, стороны "проявили большое уважение к отношениям и суверенитету", а Мексика и США достигли ряда соглашений.

"Пошлины приостанавливаются на месяц, начиная с сегодня", - сообщила Шейнбаум.

Она также заявила, что Мексика немедленно усилит северную границу 10 тыс. бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США. При этом, США будут вести работу по предотвращению поставок оружия в Мексику.

"Сегодня наши команды начнут работать по двум направлениям: безопасность и торговля", - написала Шейнбаум.

Напомним, 1 февраля в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины для Канады и Мексики составили 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Китай заявил, что подаст жалобу на США во Всемирную торговую организацию, а в Мексике сообщили о подготовке ответных мер.

"Мексика не хочет конфронтации. Мы начинаем с сотрудничества между соседними странами. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят бороться с преступными группировками, которые торгуют наркотиками и порождают насилие, мы должны работать вместе комплексно, но всегда в соответствии с принципами общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и, прежде всего, уважения суверенитета", - заявила ранее глава Мексики.

Добавим, в прошлом году Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217647-poshliny-priostanavlivayutsya-na-mesyac-prezident-meksiki-pogovorila-s-trampom-po-telefonu/