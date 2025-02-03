Жапаров уволил главу Минздрава, который известен рецептом отвара из ядовитого растения от COVID-19
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Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения Кыргызстана. Экс-глава Минздрава прокомментировал свою отставку, передает 24.kg.
По информации издания, Бейшеналиев сегодня, 3 февраля, не явился на заседание комитета по социальной политике, где планировалось обсудить ситуацию в Национальном центре онкологии и гематологии.
Позже стало известно о том, что он больше не возглавляет Минздрав.
Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал свое увольнение.
"Это решение президента, сегодня я с ним согласился", - заявил он.
По его словам, он продолжит работу на кафедре общей хирургии.
Отметим, что Бейшеналиев несколько лет назад оказался в центре скандала был задержан по подозрению в коррупции. Инцидент произошел в 2022 году.
Однако дело закрыли за отсутствием состава преступления, и он вернулся к исполнению обязанностей министра.
До этого он прославился тем, что рекомендовал лечить коронавирус ядовитым иссык-кульским корнем. Такой рецепт едва не стоил ему кресла министра. Позже он также заявлял, что лечился аконитом, когда сам заразился COVID-19.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217581-zhaparov-uvolil-glavu-minzdrava-kotoryy-izvesten-receptom-otvara-iz-yadovitogo-rasteniya-ot-covid-19/