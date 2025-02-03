Скончался основатель батальона "Арбат", пострадавший при взрыве в московском ЖК
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Сегодня, 3 февраля, при взрыве в московском ЖК пострадал основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, позднее он скончался в больнице, передает NUR.KZ.
Сегодня в Москве произошел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые паруса", один человек погиб.
К этому часу ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России сообщает, что пострадавший при взрыве Армен Саркисян скончался в больнице.
Таким образом, он стал вторым погибшим в результате взрыва в ЖК "Алые паруса". Ранее стало известно, что первый погибший являлся охранником Армена Саркисяна, основателя отдельного батальона специального назначения "Арбат" и президента Федерации бокса ДНР.
РБК со ссылкой на свой источник сообщает, что следователи склоняются к версии о заказном убийстве. По предварительным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом. "Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен", - сказал собеседник представителю издания.
По данным издания, Армен Саркисян родился в Армении, в юности переехал в Горловку. В 2022-м, после начала полномасштабного конфликта России и Украины, основал батальон "Арбат", или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады "Пятнашка". Подразделение в 2023 году заключило контракт с российским Минобороны, им командует бывший боец ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян.
Следственный комитет Армении заподозрил "Арбат" в подготовке бойцов с целью захвата власти в стране, что в батальоне назвали антироссийской пропагандой. В Украине Саркисян с 2014 года находится в розыске.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217560-skonchalsya-osnovatel-batalona-arbat-postradavshiy-pri-vzryve-v-moskovskom-zhk/