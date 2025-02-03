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Грузовик протаранил авто и слетел с моста в Турции: три человека погибли (видео)

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ДТП с грузовиком в Турции
ДТП с грузовиком в Турции. Кадр из видео: x.com/ElifNurYlds1

В Турции вчера поздним вечером произошло смертельное ДТП - грузовик, у которого отказали тормоза, протаранил авто и слетел с моста. Три человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал NTV.

Трагедия случилась в 21:30 в районе Биреджик города Шанлыурфа на юго-востоке Турции.

По данным телеканала, у грузовика отказали тормоза, и он протаранил едущие впереди по трассе автомобили и вылетел вместе с ними с моста через реку Евфрат.

В результате страшной аварии погибли 3 человека, еще 22 человека получили ранения.

Двое из трех погибших в аварии опознаны. Они оба - граждане Турции. Третья погибшая - женщина. Ее личность пока не установили.

Сейчас компетентные службы расследуют все обстоятельства и причины трагедии.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, в субботу в Таиланде произошло ДТП на перевале Карон - Патонг - туристический автобус слетел с дороги и с высоты 15 метров упал в овраг. ДТП обошлось без жертв, но пострадали девять человек. Среди пострадавших оказались туристы из России.

А осенью прошлого года на юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217396-gruzovik-protaranil-avto-i-sletel-s-mosta-v-turcii-tri-cheloveka-pogibli-video/