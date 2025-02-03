"Не хочу, чтобы Германией управляли нацисты". В Берлине десятки тысяч протестовали против совместного голосования Мерца и АдГ

По данным немецкой полиции, около 160 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Берлине против решения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) проголосовать за проект жестких иммиграционных реформ совместно с крайне правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Демонстрация, которая состоялась в центре Берлина, проходит незадолго до парламентских выборов, назначенных на 23 февраля. Судя по опросам, АдГ может стать после выборов второй по популярности партией.

Участники демонстрации собрались у Бранденбургских ворот, около Бундестага. У некоторых из них были плакаты: «Мы станем стеной на пути сотрудничества с АдГ» и «Позор Мерцу! Уходи домой!».

Как передают информационные агентства, совместное голосование ХДС и АдГ нарушает одно из наиболее серьезных табу немецкой политики, когда традиционные партии никогда не сотрудничают с крайне правыми.

31 января парламент отклонил законопроект о реформах, однако перевес оказался довольно скромным: за него проголосовали 338 депутатов, «против» — 350.

На АдГ уже во второй раз на неделю пытался опереться лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого многие называют следующим канцлером Германии.

Идею сотрудничества с ультраправыми в Германии публично осудили политики всех направлений.

«Не хочу, чтобы Германией управляли нацисты. Как в качестве маленького партнера по коалиции, так и большого. Лучше вовремя выйти на улицы», — сказал журналистам один из участников воскресной демонстрации.

«Мне кажется, это вопиющий факт, что вроде бы центристы абсурдным образом двигаются вправо и надеются привлечь больше избирателей. Но это типичная политика», — говорит еще один демонстрант.

Представители АдГ неоднократно отрицали, что следуют нацистской идеологии, которая запрещена законами Германии. Однако спецслужбы Германии причисляют часть членов АдГ к правым экстремистам.

Как писали журналисты, Мерц надеялся, что более жесткая позиция его партии по вопросу миграции поможет ему оттянуть на себя часть традиционного протестного электората.

Однако в более долгосрочной перспективе использование на выборах подобной стратегии рискует обернуться для Мерца потерей куда большего числа сторонников среди более умеренных избирателей.

По итогам пятничного голосования законопроект был отклонен, поскольку против него высказались депутаты всех остальных парламентских фракций, в том числе и Социал-демократы (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца.

Сам Шольц назвал ставку Мерца на поддержку со стороны АдГ «непростительной ошибкой».

Лидер ультраправых Алиса Вайдель в среду обвинила мейнстримные партии, отказавшиеся сотрудничать с АдГ, в неуважении к избирателям, отдавшим голос за «Альтернативу».