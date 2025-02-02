Пилот упавшего в реку в США самолета попытался избежать столкновения

Пилот пассажирского самолета, который столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак в США, пытался избежать столкновения, передает NUR.KZ со ссылкой на газету New York Post.

Такое предположение озвучил на брифинге член правления Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) Тодд Инман.

По данным NTSB, полученным с одного из черных ящиков, в момент столкновения самолет находился на высоте 99 метров над землей. Однако диспетчеры аэропорта считали, что он находится на высоте в 60 метров.

"В какой-то момент, перед самими столкновением, произошло небольшое изменение наклона судна, увеличение наклона", — рассказал Тодд Инман, имея в виду, что пилот, по всей видимости, пытался увести самолет от столкновения.

Однако этот маневр был выполнен в последнюю секунду и не был своевременным, чтобы избежать удара, считают в нацсовете.

Инман подчеркнул, что это все предварительные данные, поскольку в показаниях бортовых самописцев есть расхождения.

Он также отметил, что у экспертов нет данных с разбившегося вертолета.

Напомним, 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Позже появилось официальное подтверждение, что в авиакатастрофе погибли российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали в США тренерами.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет. Спецслужбам удалось извлечь тела 40 жертв, работы по поиску остальных тел продолжаются.

На месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров и еще одно новое видео, снятое очевидцем происшествия.

Добавим, ранее эксперты озвучили предположения, что могло стать причиной трагедии.