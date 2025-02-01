Умер экс-президент Германии

Сегодня утром, 1 февраля, после непродолжительной, но тяжелой болезни, скончался бывший президент ФРГ Хорст Келер, передает NUR.KZ со ссылкой на канцелярию Келера.

"С глубокой грустью канцелярия бывшего федерального президента Хорста Келера от имени семьи Келеров сообщает, что бывший федеральный президент профессор д-р Хорст Келер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении своей семьи в Берлине", - сообщается в публикации.

С июля 2004 года по май 2010 года Хорст Келер был девятым федеральным президентом Федеративной Республики Германия.

"В своей инаугурационной речи он отстаивал понимание Германии как "страны идей", которая может единым и уверенным образом формировать свое будущее и выступать в качестве силы добра в мире", - пишет глава канцелярии бывшего федерального президента Хорста Келера Свен Бенке.

Добавим, согласно данным на сайте канцелярии, Хорст Келер родился в 1943 году в Скербешуве (Польша). Он был седьмым из восьми детей в семье. В 1957 году его семья обосновалась в Людвигсбурге, где Келер прошел военную службу в бронетанковых войсках, изучал экономические науки в Тюбингенском университете и впоследствии получил докторскую степень.

С 1976 года работал в Министерстве экономики Германии, затем стал статс-секретарем в Министерстве финансов. В 2000 году стал директором-распорядителем Международного валютного фонда. Эту должность он занимал до 2004 года, когда был избран президентом Германии.