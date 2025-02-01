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Британия разочаровалась в брексите. Может ли она вернуться в ЕС при Стармере и Трампе?

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании. Иллюстративное фото: pixabay.com

Через пять лет после брексита большинство британцев хочет вернуться в Евросоюз. Развод c ЕС всенародно признан неудачным, однако политики даже не заикаются о новом референдуме, а социологи предупреждают, что на ближайшее десятилетие вопрос закрыт. Почему?

Сейчас только 30% британцев считают брексит правильным решением; 55% называют его ошибкой.

Идеологи расставания с ближайшим и крупнейшим партнером обещали избавить страну от иммигрантов и европейской бюрократии, заработать на торговле с остальным миром и зажить самостоятельно.

Из всех пунктов только последний выполнен, и то частично. Британия теперь вольна определять собственные правила игры (например, она может вводить налоги на частные школы, что в ЕС запрещено). Однако бизнес все равно работает с оглядкой на правила самого крупного и ближайшего рынка (оттого пластиковые пробки в Британии неразрывно связаны с бутылками вопреки разрыву связей с ЕС).

В остальном ситуация ровно противоположная обещанной.

Иммиграция не сократилась, а выросла до рекордных высот, причем на смену одиноким европейцам приехали африканцы и азиаты с семьями.

Бюрократические барьеры для торговли выросли в разы, а сама торговля сократилась, ввиду чего притормозила вся экономика.

Британия когда-то играла первую скрипку в ЕС - крупнейшем на планете политическом союзе с населением 500 млн человек и второй по размеру экономикой после США. Теперь она превратилась в региональную державу на периферии, несмотря на ядерное оружие и место постоянного члена Совбеза ООН.

Насколько реальна отмена брексита и как возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлияет на отношения между Британией и Евросоюзом?

О брексите либо хорошо, либо никак

Несмотря на то, что Европа, согласно опросам, будоражит британское сознание, в политической дискуссии брексит по-прежнему - табу.

Референдум о выходе из ЕС затеяли консерваторы в 2016 году в попытке убить двух зайцев - сплотить правящую партию тори, расколотую европейским вопросом, и отбить атаку справа со стороны правых популистов из партии Найджела Фараджа.

В результате партия тори окончательно раскололась, пришла в упадок и с треском проиграла прошлогодние выборы оппозиционной лейбористской партии. А очередная реинкарнация правой антииммигрантской партии Фараджа не только никуда не исчезла, но набирает популярность и претендует на власть.

Для лейбористов вопрос об отмене брексита сейчас вторичен, говорят экономисты и политологи. Приоритет правящей партии - восстановление экономики, подорванной брекситом, ковидом и энергетическим кризисом, вызванным агрессией России против Украины.

"Им нужен рост доходов. Но никакое сближение с ЕС не даст желанного экономического эффекта к следующим выборам. А он им нужен до выборов", - сказал глава исследовательского центра UK in a Changing Europe Ананд Менон на круглом столе к пятилетию брексита.

"С политической точки зрения воскрешать дух брексита очень и очень сложно. Лейбористы только что вернулись во власть после 14 лет в оппозиции. Да, у них гигантское большинство, но готовы ли они тратить политический капитал на то, чтобы бередить открытую рану британской политики?" - сказала там же Сара Холл из Кембриджского университета.

Политики не хотят возвращаться к вопросу брексита еще и потому, что для избирателей он не приоритет. Согласно опросам, сейчас лишь 14% числят отношения с ЕС среди важных проблем, стоящих перед Великобританией. В 2019 году таких было 73%.

Сколько ни молчи о брексите, забыть о нем не получится, уверен Менон.

"Мы вступили в следующую стадию брексита, и она будет продолжаться вечно, - сказал он. - Брексит останется центральной темой общественной дискуссии еще долгое-долгое время, даже если если никто из политиков не хочет говорить о нем".

Трамп и новая реальность

Правящая партия лейбористов решительно отказывается обсуждать возвращение в единый рынок и таможенный союз, но обещает "сближение" с Евросоюзом. Правда, за полгода у власти она так и не смогла сформулировать, как именно собирается это сделать.

Инициативу перехватила небольшая оппозиционная партия либерал-демократов. А поводом стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, после которой либдемы открыто выступили за сближение с Европой.

Трамп изменил все. Когда британцы голосовали за выход из ЕС в 2016 году, мир переживал глобализацию и стремился к открытости. Британцам обещали выгодные торговые сделки с быстрорастущей Азией и главной мировой экономикой - США.

К моменту, когда Британия наконец вышла из ЕС в 2020 году, в мире бушевал ковид, а в Америке правил Трамп. Началась новая эпоха изоляционизма. Статус небольшой экономики с населением в 68 млн человек в этих новых условиях не сулил Британии ничего хорошего. Обещания так и остались на бумаге.

Новый срок Трампа начался в еще более суровых условиях. Европа столкнулась с российской агрессией против Украины и с энергетическим кризисом, спровоцированным газовой войной Кремля с ЕС. Теперь еще и Трамп угрожает ей импортными тарифами.

"Мировая экономическая ситуация сейчас решительно отличается от той, в которой Британия принимала решение о разводе с ЕС, - говорит Сара Холл. - Свободная торговля постепенно выходит из моды, а в моду входит протекционизм".

США и Британию связывают ядерные узы, и оборона с безопасностью в этой ситуации могут оказаться важнее торговых, образовательных и культурных связей с Европой, предупреждает Ананд Менон из UK in a Changing Europe.

"Многие считают, что Трамп подтолкнет Британию и ЕС к сближению, - говорит он. - Но существует реальная опасность, что он, наоборот, оттолкнет нас еще дальше друг от друга".

Вернется ли Британия в ЕС?

Новый референдум если и состоится, то нескоро. К нему не готовы ни Британия, ни Евросоюз.

"Это случится только тогда и в том случае, если действующая власть окажется в яме, из которой новый референдум покажется лучшим выходом", - говорит один из самых авторитетных социологов страны Джон Кертис из NatCen Social Research. Именно поэтому случился референдум в 2016 году, напоминает он о кризисе власти времен Дэвида Кэмерона.

Но успех проевропейских сил и на этот раз не гарантирован, предупреждает Кертис. В прошлый раз они тоже были в большинстве, но эффективная и мощная пиар-кампания противников ЕС привела совсем к другому итогу.

Более того, сейчас недовольство результатами брексита связано в основном с взрывным ростом иммиграции, торможением экономики, снижением качества госуслуг и кризисом в здравоохранении. Власти уже принимают меры для исправления ситуации, и если они достигнут результатов, про брексит как причину бед забудут, пишут исследователи UK in a Changing Europe в большом докладе к пятилетию развода с ЕС.

По мнению Кертиса, вопрос о брексите может вернуться в повестку дня, если к следующим выборам 2029 года опросы покажут, что ни одна из партий не набирает большинства в парламенте. Тогда лейбористы могут объединиться с либерал-демократами под европейскими флагами, чтобы не пустить во власть консерваторов и правых националистов.

Предсказать исход этой схватки сейчас невозможно, потому что у нас на глазах одновременно развиваются две противоположные истории.

С одной стороны, число сторонников воссоединения с ЕС последние три года стабильно превышает количество противников в пропорции 53% к 47%. На референдуме за брексит проголосовало 52%, против - 48%.

"Удивительно, что мнение так сильно поменялось, ведь ни одна ведущая партия даже не заикалась об отмене брексита и никто не призывал к этому, - говорит Кертис. - Не то что бы люди передумали. Почти никто не передумал".

Просто старое поколение постепенно вымирает, а ему на смену подрастает новое, не имевшее права голоса в 2016 году. И оно преимущественно проевропейское.

Другой вопрос - захочет ли ЕС возвращения Британии в союз. В ближайшие годы вряд ли, уверен Ананд Менон из UK in a Changing Europe.

"В том, что касается экономики, перемен хотим только мы, британцы. ЕС вполне доволен нынешним положением дел", - говорит он.

К тому же, зачем городить огород, если оппозиция в лице консерваторов и партии Фараджа обещает немедленно провести новый брексит, как только получит власть.

"Думаю, ЕС дождется, пока в Британии установится стабильный консенсус по европейскому вопросу среди политиков и в общественном мнении, прежде чем начинать любые переговоры о возвращении Британии в союз", - говорит Менон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217177-britaniya-razocharovalas-v-breksite-mozhet-li-ona-vernutsya-v-es-pri-starmere-i-trampe/

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