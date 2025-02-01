Автобус с туристами упал с высоты в овраг в Таиланде: есть пострадавшие (видео)

В Таиланде произошло ДТП на перевале Карон - Патонг в Пхукете: туристический автобус слетел с дороги и с высоты 15 метров упал в овраг. Пострадали 9 человек, передает NUR.KZ.

По информации на сайте BrightTV, сообщение об аварии поступило в Центр реагирования на чрезвычайные ситуации провинции Пхукет сегодня, 1 февраля. Указывается, что автобус потерял управление и упал со скалы недалеко от отеля Le Meridien.

На место происшествия выехали спасатели и врачи.

Telegram-канал SHOT сообщает, что 8 человек из пострадавших госпитализированы. Среди пострадавших в аварии было двое россиян, получивших незначительные травмы и отказавшихся от госпитализации.

Напомним, осенью прошлого года на юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана.

Летом в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.

До этого автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров были госпитализированы с травмами.