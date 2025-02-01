Трагедия в Азербайджане: ребенок принес домой гранату, от которой погибла вся семья

В Азербайджане произошел трагический инцидент. В результате взрыва ручной гранаты погибли пять членов одной семьи, еще двое получили ранения.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, трагедия произошла в поселке Хиндарх Агджабединского района.

По данным местных СМИ, малолетний ребенок нашел гранату на свалке и принес ее домой. Когда он передавал находку другим членам семьи, сработал взрывной механизм.

В результате взрыва погибли сразу пять членов семьи. Известно, что трое из погибших были несовершеннолетними. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту происшествия, ведется расследование. В настоящее время правоохранительные органы проводят осмотр места взрыва и выполняют другие процессуальные действия.

Напомним, в ноябре прошлого года в Шымкенте курсанты пострадали от взрыва гранаты во время плановых учебных мероприятий . Молодых людей госпитализировали.