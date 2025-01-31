Во Франции разгромили могилу основателя "Национального фронта" Ле Пена

Во Франции вандалы разгромили могилу основателя и многолетнего лидера партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О произошедшем сообщила внучка политика и депутат Европарламента Марион Марешаль в соцсетях.

"Может быть, вы думаете разбить нам сердца, запугать нас, оттолкнуть нас? Но наш ответ будет заключаться в том, чтобы сражаться с вами всегда еще сильнее, поколение за поколением", — цитирует издание Марешаль.

На приложенном к посту фото видно, что был разбит стоявший на могиле крест, а также пострадала табличка с именем политика.

Как напоминает издание, Ле Пен умер 7 января в возрасте 96 лет в медицинском учреждении, куда его доставили за несколько недель до смерти.

Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в коммуне Ля-Трините-сюр-Мер в провинции Бретань на северо-западе Франции в семье рыбака и портнихи.

В 1956 году Ле Пен начал политическую карьеру в рядах сторонников крайне правого политика Пьера Пужада. Он возглавлял "Национальный фронт" с 1972 по 2011 год.

Он пять раз выдвигался на пост президента, в 2002 году прошел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку, набрав 17,8% голосов.

Ле Пен выступал за сокращение числа иммигрантов и отказ Франции от евроинтеграции. Его высказывание о том, что газовые камеры были "лишь эпизодом в истории Второй мировой войны", припоминали на протяжении всей его карьеры. В частности, его неоднократно судили за публичные оскорбления, разжигание ненависти и насилие.

В 2011-м Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015-м его исключили из "Национального фронта". В 2018-м партия сменила название на "Национальное объединение".