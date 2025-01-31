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"Конституционная декларация" и соблюдение прав женщин. Что пообещал в первом обращении к нации временный президент Сирии

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Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)
Ахмед аль-Шараа. Фото: Aref Tammawi / AFP via Getty Images

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа в своем первом обращении к нации в новом качестве пообещал создать переходное правительство, которое будет управлять страной в интересах всех этнических и религиозных групп, пока не будут проведены, как он их назвал, свободные и справедливые выборы.

После свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года, аль-Шараа, по сути возглавивший повстанцев, и так являлся фактическим лидером новой Сирии, но в минувшую среду новыми сирийскими властями он был официально назначен временным президентом.

После этого, обращаясь к нации, он пообещал, что правительство, которое он начал формировать, будет честно управлять страной с учетом интересов всех без исключения сирийцев. В частности, он заверил, что будут соблюдаться права женщин и этнических меньшинств.

Ахмед аль-Шараа также обещает преследовать преступников, в Сирии и за рубежом, пытавших и убивавших сирийцев на службе у режима Асада.

Для осуществления всего этого аль-Шараа намерен в ближайшее время выпустить "конституционную декларацию", которая, по его словам, будет служить юридической основой для действий властей до тех пор, пока не будет дописана и утверждена новая конституция страны.

Аль-Шараа подчеркнул, что и он сам, и его будущее правительство будут управлять страной только в переходный период — после чего сирийцы смогут избрать себе власть в ходе, как он их назвал, честных и справедливых выборов.

В декабре в интервью телеканалу "Аль-Арабия" он сказал, что следующие выборы могут быть проведены не ранее, чем через четыре года. Главным образом потому, что на составление новой сирийской конституции уйдет не менее трех лет.

Пока же Шаара в качестве президента сформирует временный законодательный совет для управления страной до принятия новой конституции.

Временный президент также пообещал сформировать комитет для подготовки конференции с условным названием "Национальный диалог", участие в которой смогут принять представители всех этнических групп и религиозных конфессий Сирии.

Ранее военный командир повстанцев Хасан Абдул Гани объявил о роспуске всех вооруженных группировок, причастных к свержению режима Асада, а также армии и спецслужб, работавших при прежнем режиме.

Вместо них, по словам Гани, будет создана новая структура, отвечающая за безопасность сирийцев. Ее функции будут определены в новой конституции.

Кто такой Ахмед аль-Шараа

Ахмед аль-Шараа — в прошлом джихадист, связанный с "Аль-Каидой" (запрещена в России и ряде стран), в которой он начал свою повстанческую карьеру.

Со временем он отдалился от группировки, утверждая, что ее идеология ему больше не близка, и возглавил другие радикальные исламистские группы, сосредоточив свое внимание на усиление влияния в Сирии (в отличие от идеи "Аль-Каиды" о всемирном халифате).

Последней возглавляемой им группировкой стала "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России как экстремистская организация), которая по сути встала во главе наступления повстанцев, в результате которого пал режим Башара Асада.

Многие в Сирии, особенно этнические и религиозные меньшинства, с тревогой наблюдали, как после свержения Асада фактическим лидером страны становится человек с богатым джихадистским прошлым. Эти же опасения звучали и на Западе.

Ахмед аль-Шараа в многочисленных интервью, в том числе западной прессе, неоднократно заверял, что новая Сирия и ее власти не представляют угрозу ни для самих сирийцев, ни для кого бы то ни было в мире.

Он также просил не сравнивать ситуацию в Сирии с Афганистаном, где захватившие власть талибы насадили жесткие законы шариата. Аль-Шараа обращал внимание на то, что повстанцы под его руководством более семи лет управляли Идлибом, и за это время ничьи права, по его мнению, в провинции не были ущемлены.

Однако на протяжении более чем года, предшествовавшего падению режима Асада, аль-Шараа сталкивался с протестами в Идлибе со стороны радикальных исламистов, а также сирийских активистов. Критики сравнивали его правление с правлением Асада, обвиняя ХТШ в авторитаризме, подавлении инакомыслия и затыкании рта критикам.

Российский вопрос

Ранее во вторник сирийские власти, в ходе встречи с первой российской делегацией, посетившей Дамаск после свержения Асада, призвали Россию исправить "прошлые ошибки" путем выплаты военных репараций.

Аль-Шараа и заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудили "восстановление доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление [Сирии]", сообщило сирийское агентство Sana.

Российские военные нанесли десятки тысяч авиаударов по районам, контролируемым повстанцами, после вмешательства в конфликт на стороне Асада в 2015 году.

По оценкам правозащитников, в результате российских ударов погибло более 21 тысячи человек, в том числе 8,7 тыс. мирных жителей.

Как завили в МИД России, российская делегация в Дамаске выразила "непоколебимую поддержку" единству Сирии и готовность помочь ей в восстановлении после гражданской войны.

В настоящий момент для России остро стоит вопрос о сохранении военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

Множество спутниковых снимков, проанализированных BBC Verify, свидетельствуют о том, что Россия вывозит военную технику из Сирии.

При этом официальной информации о том, что сирийские власти окончательно отказали Москве в сохранении баз, нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217030-konstitucionnaya-deklaraciya-i-soblyudenie-prav-zhenshchin-chto-poobeshchal-v-pervom-obrashchenii-k-nacii-vremennyy-prezident-sirii/

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