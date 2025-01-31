Британские птицеводы требуют разрешить вакцинацию поголовья от птичьего гриппа

Британские птицеводы обратились к правительству с просьбой разрешить вакцинацию поголовья от разрушительного вируса птичьего гриппа, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Вакцинация домашней птицы в Великобритании пока запрещена. Власти считают, что наиболее эффективными методами борьбы с вирусом остаются строгие меры биобезопасности и забой зараженных птиц. Также существуют опасения, что вакцинация может способствовать эволюции вируса.

Общий уровень заболеваемости еще не достиг пиковых значений прошлых лет.

В Англии, Уэльсе и Шотландии действует зона профилактики птичьего гриппа, требующая соблюдения строгих стандартов гигиены в хозяйствах на фоне роста случаев высокопатогенного штамма.

По данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra), риск для человека остается низким: куриное мясо и яйца безопасны при правильной термической обработке.

Defra создала межправительственную рабочую группу с участием птицеводов для изучения возможностей вакцинации. Итоговый отчет ожидается к концу года, но фермеры жалуются, что процесс идет слишком медленно.