Экономика еврозоны может столкнуться со стагнацией на фоне надвигающихся тарифов США

Экономика еврозоны может столкнуться со стагнацией на фоне надвигающихся тарифных мер президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Еврозона, включающая 19 государств-членов, в настоящее время борется со стагнацией, связанной с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

28 января 2025 года Европейский центральный банк объявил о снижении процентной ставки в попытке стимулировать экономический рост и смягчить последствия введения тарифов. Новые пошлины затронут ключевые европейские экспортные товары, усиливая давление на регион, который и без того испытывает экономические трудности.

По данным Евростата, темпы роста ВВП еврозоны в последнем квартале 2024 года остались на уровне 0,2%. Потребительское доверие и инвестиции остаются на низком уровне. Потенциальное обострение торговой напряженности с США вносит дополнительную неопределенность, угрожая таким отраслям, как автомобилестроение и сельское хозяйство.

Аналитики также отмечают, что геополитическая обстановка остается напряженной, что может осложнить торговые переговоры между США и ЕС.