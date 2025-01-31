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Экономика еврозоны может столкнуться со стагнацией на фоне надвигающихся тарифов США

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Экономика еврозоны может столкнуться со стагнацией на фоне надвигающихся тарифных мер президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Еврозона, включающая 19 государств-членов, в настоящее время борется со стагнацией, связанной с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

28 января 2025 года Европейский центральный банк объявил о снижении процентной ставки в попытке стимулировать экономический рост и смягчить последствия введения тарифов. Новые пошлины затронут ключевые европейские экспортные товары, усиливая давление на регион, который и без того испытывает экономические трудности.

По данным Евростата, темпы роста ВВП еврозоны в последнем квартале 2024 года остались на уровне 0,2%. Потребительское доверие и инвестиции остаются на низком уровне. Потенциальное обострение торговой напряженности с США вносит дополнительную неопределенность, угрожая таким отраслям, как автомобилестроение и сельское хозяйство.

Аналитики также отмечают, что геополитическая обстановка остается напряженной, что может осложнить торговые переговоры между США и ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216868-ekonomika-evrozony-mozhet-stolknutsya-so-stagnaciey-na-fone-nadvigayushchihsya-tarifov-ssha/