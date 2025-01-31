Нехватка персонала и человеческий фактор: озвучены предположительные причины авиакатастрофы в США

Власти США не исключают, что причиной столкновения самолета и вертолета над рекой Потомак под Вашингтоном мог стать человеческий фактор. СМИ пишут о нехватке персонала в аэропорту.

Газета New York Times, ссылаясь на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пишет, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов.

Как следует из документа, нехватка персонала усложняла координацию, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.

Такую же информацию опубликовал телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в службе управления воздушным движением.

Как сообщает телеканал, в момент столкновения один авиадиспетчер работал на двух разных постах вышки. При этом, по словам источника издания, такая ситуация, когда один человек управляет и пассажирскими перевозками, и координирует вертолеты, в этом аэропорту не редкость.

Аэропорт имени Рейгана, по данным телеканала, укомплектован персоналом лишь на 85 процентов, заняты 24 из 28 должностей.

Национальный совет по безопасности на транспорте уже заявил о начале расследования. В ведомстве заверили, что рассмотрят все вероятные причины, приведшие к трагедии.

РИА Новости, ссылаясь на западные СМИ, пишет, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как целевой уровень составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.

FAA пока официально не прокомментировало ситуацию.

Между тем Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, проблема заключается в некомпетентности персонала, а не в перегруженности. Его слова приводит CNN.

"Я думаю, нам нужны очень умные люди, которые будут управлять полетами. Те, кто не очень хорош, делают одно из двух: у них будет слишком много прибывающих, и они не смогут с этим справиться, либо они заставят людей ждать в воздухе, что каждый из нас и делал, кружа над аэропортами в течение часа. И это тоже нехорошо", - заявил глава США.

Он добавил, что ему не докладывали о каких-либо дисциплинарных взысканиях или мерах в отношении сотрудников аэропорта, работавших в день трагедии.

Телеканал сообщает также, что пилоты вертолета, столкнувшегося с самолетом, были довольно опытными - летчик-инструктор вертолета Black Hawk, который выполнял учебный полет над Потомаком, имел налет около 1000 часов, а второй пилот, проходивший оценку, имел налет около 500 часов.

Между тем в Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что не исключают ни одну из причин катастрофы, в том числе человеческий фактор.

Напомним, вчера, 30 января, пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Позже появилось официальное подтверждение, что в авиакатастрофе погибли российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали в США тренерами.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

Ранее стало известно, что на месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.