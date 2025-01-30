Сжегшего Коран мужчину застрелили в Швеции во время прямого эфира в TikTok

Гражданин Ирака Салван Момика, получивший известность из-за публичных сожжений Корана в 2023 году, был застрелен в Швеции во время прямой трансляции в TikTok и за день до суда по его делу.

Как сообщает газета The Independent, в Швеции был убит Салван Момика, который в прошлом неоднократно публично сжигал Коран. Отмечается, что видео сожжений Корана получили в прошлом всемирную огласку и вызвали гнев и критику в нескольких мусульманских странах, что привело к беспорядкам и волнениям во многих местах.

"Шведские власти разрешили его демонстрации, сославшись на свободу слова, но его действия вызвали тревогу среди правительства и сотрудников служб безопасности, которые предупредили, что они могут сделать Швецию мишенью для исламских экстремистов", - пишет издание.

По данным Euronews, полиция получила сообщение о стрельбе недалеко от Стокгольма и обнаружила мужчину с огнестрельными ранениями в квартире. После подтверждения смерти было начато предварительное расследование убийства. Также сообщается, что в момент преступления он вел прямую трансляцию в соцсетях. По делу задержаны 5 подозреваемых.

По информации РБК, Салван Момика был застрелен во время прямой трансляции в TikTok. Сообщается, что он был одним из подсудимых по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. Слушание по этому делу было назначено на сегодня, 30 января.

Напомним, летом 2023 года акции по сжиганию Корана вызвали волну негодования мусульман по всему миру. Так, сообщалось, что полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана у мечети.

Позже власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран. В Багдаде потребовали от властей королевства "принять меры для прекращения постоянных оскорблений священной книги и чувств мусульманских верующих в этой стране, которые совершаются под предлогом защиты свободы выражения".

Буквально через месяц после этих событий правительство Ирака сообщило о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией из-за неоднократных актов сожжения Корана. Несмотря на протесты мусульманских стран, в конце июля в Дании вновь прошла акция с сожжением Корана. Двое членов группы "Датские патриоты" растоптали и подожгли священную книгу в лотке из фольги, положив ее на землю рядом с иракским флагом.

В конце июля 2023 года появилась первая информация о том, что правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. А в конце декабря в Дании приняли закон, запрещающий осквернение священных текстов.

По этому поводу высказывался и президент Казахстана, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.