Одна из создательниц мультфильма "Ежик в тумане" подала в суд на Банк России

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России с иском о защите авторских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Москвы.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале опубликовала информацию о поданном исковом заявлении о защите нарушенных авторских прав художником-постановщиком мультфильма "Ежик в тумане" к Банку России.

"Истец Ярбусова Ф.А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение 3 вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация".

Ярбусова Ф.А. считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства", - сказано в сообщении.

В суде добавили, что на данный момент вопрос о принятии иска к производству не решен.

Спор вокруг авторских прав

Как отмечается на сайте Банка России, мультфильм "Ежик в тумане» был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм".

"Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград", - сообщала пресс-служба банка в день выпуска монет.

Сразу после выпуска монет, режиссер мультфильма Юрий Норштейн для издания "Подъем" заявил, что считает это "воровством", так как у него и его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей мультфильма, не спросили разрешения на использование образов.

После этого в Банке для сайта РБК заявили, что у них на руках есть договор с ООО "Союзмультфильм", в соответствии с которым им якобы были переданы права на использование персонажей произведения.