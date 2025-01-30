Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Одна из создательниц мультфильма "Ежик в тумане" подала в суд на Банк России

Опубликовано:

Монета "Ежик в тумане"
Монета "Ежик в тумане". Фото: сайт Банка России

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России с иском о защите авторских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Москвы.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале опубликовала информацию о поданном исковом заявлении о защите нарушенных авторских прав художником-постановщиком мультфильма "Ежик в тумане" к Банку России.

"Истец Ярбусова Ф.А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение 3 вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация".

Ярбусова Ф.А. считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства", - сказано в сообщении.

В суде добавили, что на данный момент вопрос о принятии иска к производству не решен.

Спор вокруг авторских прав

Как отмечается на сайте Банка России, мультфильм "Ежик в тумане» был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм".

"Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград", - сообщала пресс-служба банка в день выпуска монет.

Сразу после выпуска монет, режиссер мультфильма Юрий Норштейн для издания "Подъем" заявил, что считает это "воровством", так как у него и его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей мультфильма, не спросили разрешения на использование образов.

После этого в Банке для сайта РБК заявили, что у них на руках есть договор с ООО "Союзмультфильм", в соответствии с которым им якобы были переданы права на использование персонажей произведения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216556-odna-iz-sozdatelnic-multfilma-ezhik-v-tumane-podala-v-sud-na-bank-rossii/