"Ситуация сложная". Чем закончились первые переговоры России с новыми властями Сирии

Накануне впервые после свержения режима Башара Асада в Сирию прибыла высокопоставленная российская делегация. Ее главной целью было договориться с новыми властями страны о сохранении за Россией двух крупных военных объектов — военно-морского порта в Тартусе и авиабазы Хмеймим недалеко от города Латакия. По итогам переговоров представитель России констатировал, что "ситуация сложная".

В Дамаск прилетели замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев. Кроме того, в состав российской делегации входили представители Объединенной зерновой компании и компании "СТГ Инжиниринг".

Со стороны нового руководства Сирии в переговорах участвовали глава новой администрации временного правительства Ахмад аш-Шараа, министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, рассказал журналистам Богданов.

По словам дипломата, переговоры, продолжавшиеся около трех часов, прошли конструктивно, а российская делегация на них подтвердила, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии.

Богданов также отметил, что на встрече обсудили вопросы торгово-экономических связей: в частности, российская сторона напомнила, что вносила вклад в развитие сирийской инфраструктуры и готова продолжать это делать.

"Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация", — сказал Богданов (цитата по "Интерфаксу").

"Исправить прошлые ошибки"

Главный вопрос, который надеялась решить делегация — о сохранении Россией присутствия на авиабазе Хмеймим и в военно-морском порту Тартус — остался нерешенным.

"Пока ничего не меняется. Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", — сказал Богданов.

Он отметил, что российская сторона готова продолжать контакты и в Сирии, и в России, и «если есть такое желание», то готова принять сирийского министра иностранных дел в Москве.

В заявлении, которое по итогам встречи выпустило новое правительство Сирии, сказано, что стороны вели переговоры о механизмах переходного правосудия, направленных на обеспечение справедливости для жертв войны, развязанной режимом Башара Асада.

Как подчеркнули в Дамаске, "для восстановления отношений необходимо исправить прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам".

"Российская сторона подтвердила поддержку происходящим позитивным изменениям в Сирии, и в ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление", — говорится в заявлении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопросы журналистов, назвал поездку российской делегации в Дамаск важной, но отказался говорить, о каких компенсациях для восстановления доверия идет речь.

"Я это оставляю без каких-либо комментариев. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями", — сказал Песков (цитата по "Интерфаксу").

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Москве накануне сообщило, что переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении Россией военного присутствия в Сирии зашли в тупик.

Как рассказал собеседник агентства, два российских транспортных корабля были вынуждены ждать несколько недель, прежде чем им разрешили пришвартоваться в Тартусе для вывоза военного оборудования. Деятельность на авиабазе Хмеймим также ограничена.

Тартус был для России единственной базой в Средиземноморье, позволявшей российским войскам дозаправляться, пополнять запасы и ремонтировать суда при выполнении операций на Ближнем Востоке и в Африке. Хмеймим — ключевая база снабжения для деятельности Москвы в этих регионах.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение об использовании баз в Тартусе и Хмеймиме сроком на 49 лет, а в 2019-м власти Сирии заключили инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус с российской компанией "Стройтрансгаз". В середине января стало известно, что последнее соглашение было расторгнуто новой сирийской администрацией.

Замглавы МИД России Богданов после переговоров назвал вопрос об этом соглашении "техническим". "Это чисто технический вопрос, связанный с работой нашей компании. Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов", — сказал он.

Что пошло не так?

В середине декабря, вскоре после свержения режима Башара Асада, российские собеседники агентства Bloomberg утверждали, что Кремль близок к соглашению с новыми сирийскими властями по базам в Тартусе и Хмеймиме.

Со своей стороны Москва могла бы предложить Дамаску продовольственную безопасность, так как Россия является основным поставщиком зерна по всему миру, а также оказать помощь в восстановлении армии и начать заново оснащать ее вооружением, большая часть которого была уничтожена Израилем, отмечали эксперты.

Но в последние недели активизировался Евросоюз, который начал налаживать связи с новыми властями Сирии и убеждать их отказаться от сделок с Россией. Вскоре после Нового года в Дамаске побывали министры иностранных дел Германии и Франции, а в этот понедельник Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас объявила, что министры иностранных дел ЕС согласовали дорожную карту по ослаблению санкций против Сирии.

Как ранее в этом месяце писал Bloomberg, некоторые страны "Большой семерки" и их союзники также изучают способы, которые позволили бы найти альтернативы импорту российской нефти и продовольствия в Сирию. Так, Украина уже отправила в Сирию партию пшеницы, а также пообещала увеличить поставки во время декабрьского визита в Дамаск министров иностранных дел и сельского хозяйства.

Против планов Москвы по сохранению военных баз и влияния в Сирии выступает и Турция, которая поддерживала несколько повстанческих групп, в том числе "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана в России террористической), формирующую сейчас новое правительство Сирии.

Как заявили Bloomberg два высокопоставленных турецких чиновника, "очень сомнительно", что новые сирийские власти позволят России остаться на базах после того, как ее военные самолеты атаковали оппозиционные силы во время гражданской войны.

Российская авиация совершала боевые вылеты, поддерживая войска Асада, вплоть до последних дней его режима. Россия оказывала президенту Сирии военную поддержку в борьбе с повстанческими силами в течение многих лет, а после его свержения предоставила Асаду убежище.