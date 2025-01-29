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МИД Азербайджана вызвал посла России из-за "появления дезинформации" о крушении самолета близ Актау

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images

Вчера, 28 января, МИД Азербайджана вызвал посла России из-за "появления дезинформации" о крушении самолета близ Актау, как сказано в заявлении иностранного ведомства, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана, 28 января 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был приглашен в Министерство иностранных дел.

"В ходе встречи было отмечено, что публикация в российской прессе сообщений дезинформационного характера и репортажей касательно нашей страны, в том числе со стороны некоторых официальных кругов России, вызвала недопонимание, что противоречит содержанию и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. 

Было отмечено, что результаты предварительного расследования трагической катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" известны, ведется работа по завершению расследования, а также наши ожидания от российской стороны относительно катастрофы были открыто озвучены", - говорится в публикации МИД Азербайджана.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

24 января вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что "предварительные итоги расследования крушения самолета близ Актау будут опубликованы уже на следующей неделе".

Кроме того, он добавил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216225-mid-azerbaydzhana-vyzval-posla-rossii-iz-za-poyavleniya-dezinformacii-o-krushenii-samoleta-bliz-aktau/